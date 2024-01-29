29 января
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Недвижимость

Три в одном. Многофункциональный торговый центр с длинными корпусами построят в Барнауле

Три корпуса торгового центра построят на Павловском тракте, неподалеку от барнаульского аэропорта. Мастерская Владимира Золотова приготовила проект для компании «Айрон-строй» и представила его на градостроительном совете.

Проект торгового центра из трех корпусов на Павловском тракте.
Проект торгового центра из трех корпусов на Павловском тракте.
Владимир Золотов

Объект появится на пустом участке, в некотором отдалении от нового «Лада-Центра». Будет представлять собой трехэтажное здание, позади которого разместятся два вытянутых одноэтажных корпуса.

Фасады оформят светлыми сэндвич-панелями и темным композитным материалом, облицовочным кирпичом.

«Функциональная архитектура, характерная Павловскому тракту», - прокомментировал свою работу Владимир Золотов.

Как отметил архитектор, в зданиях будут офисные и торговые помещения, магазин-склад, гаражи для персонал. Этим разнообразием он объяснил решение сделать несколько корпусов, вместо того, чтобы собрать все в один: так объект проще эксплуатировать.

Проект поддержали без замечаний, похвалив архитектурное решение.

5,1 тыс. кв. м – площадь участка;
2,2 тыс. кв. м – площадь застройки;
2,5 тыс. кв. м – общая площадь зданий.

Ранее altapress.ru публиковал серию новостей об активной продаже коммерческих объектов, в частности, старейших торговых центров города.

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