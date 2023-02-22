Шестикомнатную квартиру, украшенную золотом и предметами искусства, продают за 440 млн рублей в Москве. Она находится на Чапаевском пер., 3. Объявление размещено на «Авито».

Царскую квартиру в золоте и серебре продают за 440 млн рублей в Москве

Площадь таких царских покоев — 233 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь совсем не дешево — 1,8 млн рублей.

Квартира находится на 15 этаже из 37 в ЖК «Триумф Палас». Его строили по идеям возрождения 50-х годов и продолжения лучших традиций сталинских высоток.

Над дизайном квартиры работали известные мастера и скульпторы. Они сделали арочные окна, мраморный пол и подоконники, барельефы, паркетная доска из ценных пород.

Комнаты оформили в стиле дворцовой классики и украсили колоннами, гипсовыми фресками, позолотой и дорогой мебелью.

Квартира состоит из шести комнат — четыре спальни, гостиная, столовая, объединенная с кухней. А также три ванные комнаты, одна из них — с большой ванной-джакузи.

Рядом с домом расположены парк Березовая роща и Ленинградский парк, общеобразовательные школы, музыкальная школа И.О.Дунаевского, спортивные комплексы ЦСКА.