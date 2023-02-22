22 февраля
﻿
Недвижимость

Царскую квартиру в золоте и серебре продают за 440 млн рублей в Москве

Шестикомнатную квартиру, украшенную золотом и предметами искусства, продают за 440 млн рублей в Москве. Она находится на Чапаевском пер., 3. Объявление размещено на «Авито».

Царскую квартиру в золоте и серебре продают за 440 млн рублей в Москве
Царскую квартиру в золоте и серебре продают за 440 млн рублей в Москве
Авито

Площадь таких царских покоев — 233 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь совсем не дешево — 1,8 млн рублей.

Квартира находится на 15 этаже из 37 в ЖК «Триумф Палас». Его строили по идеям возрождения 50-х годов и продолжения лучших традиций сталинских высоток.

Над дизайном квартиры работали известные мастера и скульпторы. Они сделали арочные окна, мраморный пол и подоконники, барельефы, паркетная доска из ценных пород.

Комнаты оформили в стиле дворцовой классики и украсили колоннами, гипсовыми фресками, позолотой и дорогой мебелью.

Квартира состоит из шести комнат — четыре спальни, гостиная, столовая, объединенная с кухней. А также три ванные комнаты, одна из них — с большой ванной-джакузи.

Рядом с домом расположены парк Березовая роща и Ленинградский парк, общеобразовательные школы, музыкальная школа И.О.Дунаевского, спортивные комплексы ЦСКА.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость