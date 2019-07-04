Цена на новостройки в Барнауле заметно выросла. И это не предел

По итогам первого полугодия цена на квартиры в строящихся домах Барнаула выросла почти на 7%, сообщает портал « Мир квартир ». Риэлторы также передают намерение строителей: осенью «квадрат» подорожает еще на 8−10%.

Что произошло на рынке недвижимости Барнаула

По данным аналитиков портала, квадратный метр новостроек Барнаула в среднем стоит 48,9 тыс рублей. С начала года цена выросла на 6,9%.

Марина Ракина, соучредитель АН «Проспект», рассказала, что в мае однокомнатная квартира площадью 36 кв. м в центре города стоила 1730 тысяч рублей, с 1 июля — на 60 тысяч дороже. «Думаю, осенью застройщик опять поменяет прайс. Такая же квартира будет стоить уже 1810−1830 тысяч рублей», — рассказала риэлтор.

Ее коллеги подтверждают: рост цен на новостройки Барнаула с начала 2019 года составил в пределах 10%.

Дмитрий Дворядкин,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Больше всего подорожал эконом-сегмент. Тренд связан с законодательными изменениями и отложенным спросом. В январе и феврале продажи новостроек резко упали из-за повышения ставки по ипотеке и в целом ожидания людей: многие потенциальные покупатели хотели понять, как будет перестраиваться рынок на работу по проектному финансированию.

Вид на Барнаул и его недвижимость. Михаил Хаустов

Руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов подтверждает, что поднял цену новостроек на 5−7%: «Мы вынуждены были это сделать, чтобы обеспечить будущее строительство деньгами. Обращение в банки за проектным финансированием угрожает бизнесу, так как повысит себестоимость на, минимум, 20%. Покупатель не справится с такой ценой».

До конца года он планирует еще повысить цены. По крайней мере на свой популярный проект «Демитровские горки» в центре города. «Продажи идут хорошо. Мы реализовали около 30% долевок. С повышением строительной готовности будут расти и цены. Но не сильно», — уточнил Гатилов.

Как поменялись цены на квартиры по России

В среднем новостройки в России за первое полугодие прибавили в цене 9%. Больше всего они подорожали в Пензе — плюс 18,2%. В популярных Москве, Санкт-Петербурге и Сочи цены выросли на 7%, 10,3% и 15,3% соответственно.

«Мир квартир» объясняет это тем, что тенденция к росту обозначилась еще в 2018 году. К этому ее подтолкнули изменения в законе, которые заменили классическое долевое строительство на проектное финансирование.

Павел Луценко, генеральный директор портала, говорит, что особенно быстро цены росли весной, когда застройщики увеличили темпы работ. Одни постарались достроить дома минимум до 30% готовности, чтобы получить возможность и дальше привлекать дольщиков по старой схеме. Другие форсировали возведение новостроек для увеличения продаж квартир. Выручку они направят на новые проекты, чтобы не обращаться в банки за проектным финансированием.