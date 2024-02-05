Цены на участки под индивидуальные дома в Барнауле растут быстрее, чем в Москве

По данным аналитиков агентства недвижимости «Этажи», разница стоимости сотки в Барнауле в 2020 и 2023 году составляет 108%. Это больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленобласти (+92%) и даже в Москве и области (+98%). Директор барнаульского подразделения «Этажей» Анатолий Захаров рассказал на круглом столе по ИЖС в ИД «Алтапресс», на каком уровне находятся цены на готовые дома и как меняется потребительская активность.

Что со спросом

Опираясь на «СберИндекс», Анатолий Захаров отметил, что сейчас потребление восстановилось в реальном выражении до докризисного уровня.

«За 1,5 года люди привыкли к нашим суровым реалиям и активно тратят деньги», - сказал он.

Тратам также способствуют несколько факторов. Прежде всего, выросло количество трудоспособного и реально работающего населения, безработница – на рекордно низком уровне.

Растет и фонд оплаты труда: у работающих быстрее, чем у тех, кто получает соцвыплаты и пенсии.

Анатолий Захаров. Анна Зайкова

«Это в первую очередь связано с развитием промышленности: оборонзаказы, импортозамещение формирует новый ландшафт на рынке труда», - отметил эксперт.

Он также прогнозирует повышение спроса на рынке недвижимости.

«В 2023 году россияне отправили на вклады 5 трлн рублей, - сказал Анатолий Захаров. - Мы все понимаем, что праздник щедрости от банков увязан с ключевой ставкой и он закончится. Тогда люди будут думать, куда инвестировать. Куда? Понятно – в недвижимость».

Что с ценой

Аналитики изучили данные по сделкам «Этажей» и выяснили, что с доковидного 2019 года и по 2024 год стоимость участков в барнаульской агломерации стабильно росла. Разница составляет внушительные 406%, если опираться на предоставленный график.

"Этажи" показали динамику цен на участки и дома с участками. "Этажи"

Динамика цен за 2020-2023 год опережает московскую динамику на 10%.

К счастью, медианные цены еще не догнали столичные. Если сотка под Барнаулом в 2023 году стоила 115,4 тыс. рублей, то в Москве и области – 167 тыс., а в Санкт-Петербурге и Ленобласти все 185 тыс. рублей.

Земля продолжает "расти". В 2024 году медианная стоимость сотки в барнаульской агломерации уже составляет 131,8 тыс. рублей. Это на 14% больше, чем в 2023-м.

А вот цены на участки с домами растут медленнее. С 2020 по 2023 год поднялись на 53% (сравните с московскими 61% и петербургскими 78%).

В 2023 году медианная стоимость дома с землей в барнаульской агломерации составляла 4 млн, в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 9,9 млн, Москве и области – 15,2 млн рублей.

Анатолий Захаров. Анна Зайкова

Прогнозы

С введением проектного финансирования цены на рынке подрастут, зато сфера ИЖС станет более прозрачной и притягательной для покупателей, уверен Анатолий Захаров.

«Сотни игроков на рынке, пока не очень цивилизованном, - отметил он. - Есть факты недобросовестных историй. Когда у покупателей будет понятный механизм защиты, вырастет потребность строить дом с подрядчиком. Под эту задачу мы в компании уже расширяем направление по привлечению клиентов».

Также «Этажи» прогнозируют, что за 2024 год объем выдачи ипотеки на ИЖС вырастет вдвое. Да и общее количество сделок, связанных с индивидуальными домами увеличится.

«Новостройки и вторичка просядут на треть. И это ясно: трешка в 100 кв. м в Барнауле за 4 года выросла с 5 до 11 млн рублей. Дом в 95 кв. м стоит 6,5 млн рублей. К тому же, некоторым клиентам удается и участок в эту сумму включить», - сказал Анатолий Захаров.

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