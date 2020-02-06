Цены на жилье могут вырасти на 25% в ближайшие два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут продемонстрировать рост до 25%, в том числе из-за ужесточения требований к застройщикам, пишут « Известия » со ссылкой на Совет Федерации.

По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Так, по мнению сенатора Сергея Лисовского, принимавшего участие в работе над законом о долевом строительстве, повышение стоимости станет очевидным летом 2021 года. К этому времени крупные компании поймут, что остались одни, и неизбежно повысят цены.

«Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%", — отметил Лисовский.

Кроме того, как подчеркнул сенатор, уже сегодня многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка.

Согласно прогнозам экспертов Повышение в 25% связано с несколькими факторами. Сейчас ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков приблизительно одинаковая — от 11 до 14%. До введения этой системы у застройщиков был бесплатный доступ к средствам дольщиков. Кроме того, строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30−40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. Также все платежи теперь идут через банк, но, как показывает практика, нередко это происходит с задержкой примерно в 3−4 недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издержек у застройщика.

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Девелоперы также прогнозируют рост цен до 20%, а в некоторых регионах — до 25%. При этом вполне реальным считают повышение на 15−20% за два года.

По их мнению, росту будет способствовать уменьшение предложения на рынке первичного жилья и его консолидация, вызванные отсутствием для многих застройщиков возможности получения банковского финансирования.

Также среди главных предпосылок называют рост издержек девелоперов и увеличение в разы срока оборачиваемости капитала при переходе на эскроу-счета.

Однако в правительстве не склонны драматизировать. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что перед реформой также говорили о неминуемом росте цен, однако этого не произошло благодаря в том числе отлаженной работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

«Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно. Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. С точки зрения затрат на выдачу кредита банку все равно, кредитовать большой объем стройки или маленький», — подчеркнул Хуснуллин.

Хотя, как добавил вице-премьер, для банков, конечно, отдача выше, когда в работе большой проект.