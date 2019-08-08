Цены старые, качество новое. Почему новый микрорайон Новоалтайска ждет бум продаж готовых квартир

Цена? Не вопрос!
— Геннадий Михайлович, самый актуальный вопрос: сколько стоят квартиры в новостройках Новоалтайска?
— Стоимость «квадрата» кирпичной новостройки «Горем-3» — от 32 тысяч рублей (под чистовую отделку).
— Это меньше, чем минимальная цена за «квадрат» в новостройках Барнаула. А они от центра города удалены так же, как ваш микрорайон. Как вы смогли сделать такое предложение?
— Мы можем удерживать такие цены, потому что запаслись землей под строительство еще в 2007 году. Поэтому студия площадью 28 квадратных метров у нас стоит около 1 миллиона рублей, а в Барнауле — до 1,5 млн. Двушку с отделкой и даже сантехникой можно купить за 2 млн рублей. Поищите такие цены в краевой столице! Аналогичная обойдется на миллион дороже, если присмотреть что-то в центре или ближе к нему.
Комфорт? Обязательно!
— Как устроена жизнь в вашем микрорайоне на Деповской?
— Комфортно, как в Европе. Мы построили для своих домов котельную, установили немецкое оборудование, которое работает на природном газе.
Еще в самом квартале проложены новые инженерные сети, и это важно. Так мы добились минимизации потерь теплоносителя. Поэтому отопление у нас дешевле примерно на 40%, чем в Барнауле. Коммунальный платеж за однокомнатную квартиру зимой составляет около 1,5 тысячи рублей.
— Как вы решили проблему парковок и вообще организовали благоустройство?
— Территория позволила обеспечить парковкой всех жителей новых домов. Также в каждом дворе есть детские площадки, оборудованы пешеходные зоны. Даже новый детский сад расположен в шаговой доступности к микрорайону. Еще за домами на Деповской мы высадили елочки и определили место под футбольное поле и волейбольную площадку. Получается уютно и комфортно.
Доступность? Конечно!
— Многие жители Новоалтайска работают в Барнауле. Сколько времени они тратят на дорогу?
— От 15 до 30−40 минут в зависимости от выбранного транспорта.
У нас есть четыре выезда на трассу. В микрорайоне расположена остановка общественного транспорта. На маршрутке до города полчаса, на автомобиле — 15 минут.
Спросите барнаульцев с Ускова или Попова, сколько времени они едут на работу. Если повезет — 40 минут, если попали в пробку — до полутора часов. Транспортный вопрос в краевой столице еще долго будет острым, потому что город разделен на две части ЖД-путями и узкими переездами. Бывшие жители Барнаула, по-прежнему работающие в центре этого города, подтверждают, что на дорогу из Новоалтайска тратят меньше времени.
О квартале
Квартал расположен в Новоалтайске на пересечении улиц Деповской и Высоковольтной, но в стороне от оживленных дорог.
В нем уже построено семь кирпичных домов и введен в эксплуатацию детский сад. Квартиры в новостройках предлагаются под отделку и с полной отделкой, в том числе с сантехникой и плиткой.
Благоустройству территории уделено особое внимание. В новом квартале всегда уютно и опрятно.
- Цена: от 32 тыс. рублей за кв. м
- Коммуналка: от 1,5 тыс. рублей за месяц зимой
- Дорога: 15 минут до центра Барнаула на машине
- Общественный транспорт: 30 минут до центра краевой столицы
г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 8.
- 8−960−940−30−60,
- 8−385−32−530−43
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