Цены старые, качество новое. Почему новый микрорайон Новоалтайска ждет бум продаж готовых квартир

Работать нужно там, где платят, а жить там, где уютно и недорого. На этой идее развивается новый квартал Новоалтайска. Здесь по-прежнему актуальны цены десятилетней давности, а качество квартир и дворов соответствует европейским предпочтениям. О проекте мы поговорили с застройщиком — руководителем компании «Горем-3» Геннадием Журавлевым.

Цена? Не вопрос!

Геннадий Журавлев. Фото: Дмитрий Лямзин.

— Геннадий Михайлович, самый актуальный вопрос: сколько стоят квартиры в новостройках Новоалтайска?

— Стоимость «квадрата» кирпичной новостройки «Горем-3» — от 32 тысяч рублей (под чистовую отделку).

— Это меньше, чем минимальная цена за «квадрат» в новостройках Барнаула. А они от центра города удалены так же, как ваш микрорайон. Как вы смогли сделать такое предложение?

— Мы можем удерживать такие цены, потому что запаслись землей под строительство еще в 2007 году. Поэтому студия площадью 28 квадратных метров у нас стоит около 1 миллиона рублей, а в Барнауле — до 1,5 млн. Двушку с отделкой и даже сантехникой можно купить за 2 млн рублей. Поищите такие цены в краевой столице! Аналогичная обойдется на миллион дороже, если присмотреть что-то в центре или ближе к нему.

Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин. Отделка квартиры. Дмитрий Лямзин.

Комфорт? Обязательно!

— Как устроена жизнь в вашем микрорайоне на Деповской?

— Комфортно, как в Европе. Мы построили для своих домов котельную, установили немецкое оборудование, которое работает на природном газе.

Еще в самом квартале проложены новые инженерные сети, и это важно. Так мы добились минимизации потерь теплоносителя. Поэтому отопление у нас дешевле примерно на 40%, чем в Барнауле. Коммунальный платеж за однокомнатную квартиру зимой составляет около 1,5 тысячи рублей.

— Как вы решили проблему парковок и вообще организовали благоустройство?

— Территория позволила обеспечить парковкой всех жителей новых домов. Также в каждом дворе есть детские площадки, оборудованы пешеходные зоны. Даже новый детский сад расположен в шаговой доступности к микрорайону. Еще за домами на Деповской мы высадили елочки и определили место под футбольное поле и волейбольную площадку. Получается уютно и комфортно.

Доступность? Конечно!

— Многие жители Новоалтайска работают в Барнауле. Сколько времени они тратят на дорогу?

— От 15 до 30−40 минут в зависимости от выбранного транспорта.

У нас есть четыре выезда на трассу. В микрорайоне расположена остановка общественного транспорта. На маршрутке до города полчаса, на автомобиле — 15 минут.

Спросите барнаульцев с Ускова или Попова, сколько времени они едут на работу. Если повезет — 40 минут, если попали в пробку — до полутора часов. Транспортный вопрос в краевой столице еще долго будет острым, потому что город разделен на две части ЖД-путями и узкими переездами. Бывшие жители Барнаула, по-прежнему работающие в центре этого города, подтверждают, что на дорогу из Новоалтайска тратят меньше времени.

Микрорайон на Деповской в Новоалтайске. Дмитрий Лямзин.

О квартале

Квартал расположен в Новоалтайске на пересечении улиц Деповской и Высоковольтной, но в стороне от оживленных дорог.

В нем уже построено семь кирпичных домов и введен в эксплуатацию детский сад. Квартиры в новостройках предлагаются под отделку и с полной отделкой, в том числе с сантехникой и плиткой.

Благоустройству территории уделено особое внимание. В новом квартале всегда уютно и опрятно.

Цена: от 32 тыс. рублей за кв. м

Коммуналка: от 1,5 тыс. рублей за месяц зимой

Дорога: 15 минут до центра Барнаула на машине

Общественный транспорт: 30 минут до центра краевой столицы

Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин. Вид города Новоалтайска. Дмитрий Лямзин.

ООО «Горем-3» г. Новоалтайск, ул. Высоко­вольтная, 8. 8−960−940−30−60,

8−385−32−530−43 Проектные декларации на сайте gorem-3.ru.



Информация действительна на момент публикации