Цепляет за живое. ТОП-5 самых необычных объявлений о продаже квартир в Барнауле

Номинация «Хемингуэй года»
- Адрес — Партизанская, 8 (Новоалтайск)
- Площадь квартиры — 55 кв. м.
- Этаж — 4
- Цена — 2 млн рублей
Краткость — сестра таланта. С этой позиции автор объявления на сайте «Циан» в бесталанности обвинить сложно. Все просто, коротко и ясно. Единственная фотография говорят сама за себя, как и цена.
Квартира, на первый взгляд, ухожена, с относительно новым ремонтом. Правда, находится она в Новоалтайске, но учитывая дорожную обстановку в Барнауле в часы пик, это можно отнести к плюсам. В пригород нынче добраться можно быстрее, чем из центра региональной столицы в спальный район.
Встречайте, «двушка» с самым кратким описанием:
«В хорошем состоянии».
По легенде, дядя Хэм написал самый короткий и пронзительный рассказ. Но он состоял из шести слов.
Номинация «Штирлиц года»
- Адрес — пр-д Южный Власихинский, 36
- Площадь квартиры — 43 кв. м.
- Этаж — 7
- Цена — 2,7 млн рублей
Это предложение, судя по описанию, подойдет людям, которые в первую очередь ценят уединенность. Ключевая фраза объявления с сайта «Циан» гласит:
«Никто за вами не будет подглядывать».
А все дело в том, что окна однокомнатной квартиры выходят на дачи, лес и небо. Что еще нужно для спокойной жизни?
Кроме того, здесь очень тепло. По заверению автора, зимой не приходится даже включать отопление. Из дополнительных бонусов:
- отличная управляющая компания, что редкость
- очень низкая стоимость коммунальных услуг — порядка 3 тыс. рублей в зимнее время и 1,5 тыс. летом
- в районе ведется видеонаблюдение
- много парковочных мест
А еще здесь есть хорошая детская площадка, во дворе каток, баскетбольная площадка, рядом два детских сада, в этом году будет сдана в эксплуатацию новая школа.
Номинация «Максималист года»
- Адрес — Научный городок, 22
- Площадь квартиры — 86,9 кв. м.
- Этаж — 3
- Цена — 3,9 млн рублей
Отличная четырехкомнатная квартира находится в экологически чистом районе Барнаула. Ремонт выполнен в едином стиле с использованием недешевых стройматериалов. До города — 10 минут езды.
Есть свой детский сад, ходят несколько маршрутов общественного транспорта, рядом водоемы для любого вида отдыха.
«Любителям рыбалки тоже есть, где закинуть свои снасти», — гласит одна из строчек объявление на «Циан».
Но не эти слова стали поводом для внесения квартиры в рейтинг. Заинтересовала другая, более емкая фраза:
«В квартире выполнен качественный ремонт с заменой всего, что можно было заменить, и выравниванием всего, что можно было выравнить».
После такого заявления грех не воспользоваться возможностью проверить, что можно было так выравнивать и заменять?
Номинация «Антиквар года»
- Адрес — пр. 9 мая, 5
- Площадь квартиры — 50,3 кв. м.
- Этаж — 1
- Цена — 3,9 млн рублей
Эту двухкомнатную квартиру в элитном сталинском доме в центре Барнаула описали на сайте «Авито», как дорогую антикварную вазу.
Здесь трехметровые потолки и метровые подоконники, но недвижимость на первый взгляд вполне рядовая. Тем не менее, предмет гордости ее владельцев — сам дом. Он после капитального ремонта, на который было потрачено порядка 70 млн рублей. В объявлении говорится:
«Проект фасада дома выполняли архитекторы Санкт-Петербурга».
После такого сложно не рассмотреть предложение повнимательнее, ведь питерцы есть питерцы.
Кроме того, это центр города. Здесь облагороженная территория, в шаговой доступности — детские сады, поликлиника, почта, площадь Октября, гимназия № 40, РАЭПШ, парк «Изумрудный», «Лента», «Мария-Ра» и Новый рынок.
Номинация «Лирик года»
- Адрес — ул. 1905 года, 25
- Площадь квартиры — 50 кв. м.
- Этаж — 8
- Цена — 13,5 млн рублей
Победителем этой номинации можно смело считать автора объявления на «Авито», чей писательский талант не может скрыть даже вынужденная козенщина, присущая порталу недвижимости. Сразу видно, что у него просто руки чешутся взяться за лирическое произведение.
Итак, первая фраза:
«Просторная кухонная зона, в которой вся ваша семья сможет собраться за большим столом и приступить к трапезе, наслаждаясь предметами уникального интерьера».
Далее, страсти накаляются:
«Вторая уютная спальня обеспечит спокойный и приятный отдых после рабочего дня или подарит романтическое настроение для двоих».
Третья фраза обязательно покорит неисправимых романтиков:
«В квартире есть лоджия, где вы будите наблюдать закат или восход солнца, выпив чашку ароматного чая или кофе».
Если уйти от лирики, то трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе может отпугнут своей ценой. Но ценители найдут ее очень даже привлекательной за счет характеристик: квартира находится в элитном ЖК «Столичный», в ней сделан дизайнерский ремонт, есть кондиционер с подогревом, в шаговой доступности — учебные заведения и административные здания.
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