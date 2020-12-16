Цепляет за живое. ТОП-5 самых необычных объявлений о продаже квартир в Барнауле

На какие только ухищрения не идут продавцы недвижимости, чтобы побыстрее реализовать имущество. Чаще всего используют нестандартные описания. В одном из объявлений о продаже коттеджа было сказано: «Юридически чист как слеза младенца». Altapress.ru собрал рейтинг необычных формулировок, которые встречаются на просторах сайтов недвижимости.

Номинация «Хемингуэй года»

Адрес — Партизанская , 8 ( Новоалтайск)

8 Новоалтайск) Площадь квартиры — 55 кв. м.

Этаж — 4

Цена — 2 млн рублей

Краткость — сестра таланта. С этой позиции автор объявления на сайте «Циан» в бесталанности обвинить сложно. Все просто, коротко и ясно. Единственная фотография говорят сама за себя, как и цена.

Квартира на ул. Партизанская , 8 за 2 млн рублей. «Циан».

Квартира, на первый взгляд, ухожена, с относительно новым ремонтом. Правда, находится она в Новоалтайске, но учитывая дорожную обстановку в Барнауле в часы пик, это можно отнести к плюсам. В пригород нынче добраться можно быстрее, чем из центра региональной столицы в спальный район.

Встречайте, «двушка» с самым кратким описанием:

«В хорошем состоянии».

По легенде, дядя Хэм написал самый короткий и пронзительный рассказ. Но он состоял из шести слов.

Номинация «Штирлиц года»

Адрес — пр-д Южный Власихинский , 36

36 Площадь квартиры — 43 кв. м.

Этаж — 7

Цена — 2,7 млн рублей

Это предложение, судя по описанию, подойдет людям, которые в первую очередь ценят уединенность. Ключевая фраза объявления с сайта «Циан» гласит:

«Никто за вами не будет подглядывать».

Квартира на проезде Южный Власихинский за 2,7 млн. рублей. «Циан».

А все дело в том, что окна однокомнатной квартиры выходят на дачи, лес и небо. Что еще нужно для спокойной жизни?

Кроме того, здесь очень тепло. По заверению автора, зимой не приходится даже включать отопление. Из дополнительных бонусов:

отличная управляющая компания , что редкость очень низкая стоимость коммунальных услуг — порядка 3 тыс. рублей в зимнее время и 1,5 тыс. летом в районе ведется видеонаблюдение много парковочных мест

А еще здесь есть хорошая детская площадка, во дворе каток, баскетбольная площадка, рядом два детских сада, в этом году будет сдана в эксплуатацию новая школа.

Номинация «Максималист года»

Адрес — Научный городок , 22

22 Площадь квартиры — 86,9 кв. м.

Этаж — 3

Цена — 3,9 млн рублей

Отличная четырехкомнатная квартира находится в экологически чистом районе Барнаула. Ремонт выполнен в едином стиле с использованием недешевых стройматериалов. До города — 10 минут езды.

Есть свой детский сад, ходят несколько маршрутов общественного транспорта, рядом водоемы для любого вида отдыха.

«Четырешка» в Научном городке за 3,9 млн рублей. «Циан».

«Любителям рыбалки тоже есть, где закинуть свои снасти», — гласит одна из строчек объявление на «Циан».

Но не эти слова стали поводом для внесения квартиры в рейтинг. Заинтересовала другая, более емкая фраза:

«В квартире выполнен качественный ремонт с заменой всего, что можно было заменить, и выравниванием всего, что можно было выравнить».

После такого заявления грех не воспользоваться возможностью проверить, что можно было так выравнивать и заменять?

Номинация «Антиквар года»

Адрес — пр. 9 мая , 5

5 Площадь квартиры — 50,3 кв. м.

Этаж — 1

Цена — 3,9 млн рублей

Эту двухкомнатную квартиру в элитном сталинском доме в центре Барнаула описали на сайте «Авито», как дорогую антикварную вазу.

Квартира в сталинском доме на пр. 9 мая , 5 за 3,9 млн рублей. «Авито».

Здесь трехметровые потолки и метровые подоконники, но недвижимость на первый взгляд вполне рядовая. Тем не менее, предмет гордости ее владельцев — сам дом. Он после капитального ремонта, на который было потрачено порядка 70 млн рублей. В объявлении говорится:

«Проект фасада дома выполняли архитекторы Санкт-Петербурга».

После такого сложно не рассмотреть предложение повнимательнее, ведь питерцы есть питерцы.

Кроме того, это центр города. Здесь облагороженная территория, в шаговой доступности — детские сады, поликлиника, почта, площадь Октября, гимназия № 40, РАЭПШ, парк «Изумрудный», «Лента», «Мария-Ра» и Новый рынок.

Номинация «Лирик года»

Адрес — ул. 1905 года , 25

25 Площадь квартиры — 50 кв. м.

Этаж — 8

Цена — 13,5 млн рублей

Победителем этой номинации можно смело считать автора объявления на «Авито», чей писательский талант не может скрыть даже вынужденная козенщина, присущая порталу недвижимости. Сразу видно, что у него просто руки чешутся взяться за лирическое произведение.

Квартира с лирическим описанием на ул. 1905 года , 25 , которая продается за 13,5 млн рублей. «Авито».

Итак, первая фраза:

«Просторная кухонная зона, в которой вся ваша семья сможет собраться за большим столом и приступить к трапезе, наслаждаясь предметами уникального интерьера».

Далее, страсти накаляются:

«Вторая уютная спальня обеспечит спокойный и приятный отдых после рабочего дня или подарит романтическое настроение для двоих».

Третья фраза обязательно покорит неисправимых романтиков:

«В квартире есть лоджия, где вы будите наблюдать закат или восход солнца, выпив чашку ароматного чая или кофе».

Если уйти от лирики, то трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе может отпугнут своей ценой. Но ценители найдут ее очень даже привлекательной за счет характеристик: квартира находится в элитном ЖК «Столичный», в ней сделан дизайнерский ремонт, есть кондиционер с подогревом, в шаговой доступности — учебные заведения и административные здания.

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