Цифры, внушающие оптимизм. Подведены промежуточные итоги работы строительной отрасли в 2021 году

Алтайкрайстат опубликовал информацию по вводу жилья за первое полугодие текущего года. Согласно цифрам сухой статистики, за последние шесть месяцев в регионе строить стали больше. В частности, в январе-июне девелоперы построили более 5,5 тыс. квартир, что на 45,3% больше, чем за тот же период пандемийного 2020-го. Какие еще цифры порадовали и что об этом думают представители строительной сферы — в материале altapress.ru.

Объем строительства в Алтайском крае

По данным Алтайкрайстата за первые шесть месяцев 2021-го объем введенного в эксплуатацию жилья составил 397,1 тыс. кв. м, а это 5,58 тыс. построенных квартир. Согласно цифрам статистики в этом году в январе-июне было построено на 45,3% больше «жилых квадратов», чем за тот же период 2020-го.

Александр Мишустин,

председатель алтайского Союза строителей:

Первые полгода 2021-го показали, что мы перевыполняем норматив по вводу жилья. Но будет отставание по строительству объектов соцкультбыта. Оно наблюдается уже сегодня. Из-за отсутствия методики пересчета госконтрактов ряд подрядчиков из-за нехватки средств уже остановили строительство, другие готовятся к этому. Но в любом случае темпы возведения детских садов и школ уже упали. И даже если найдется другой подрядчик, готовый довести строительство до конца, нагнать не получится. Например, людей со стройки убрать можно за неделю, а чтобы набрать новую бригаду и организовать работы, нужно не меньше месяца.

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Мишустин добавил, что из-за этого ввод объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» стоит под угрозой срыва.

Александр Мишустин,

председатель алтайского Союза строителей:

И здесь мы — девелоперы, «Союз строителей» — сделать ничего не можем. Проблема в компетенции региональных властей. Я не раз поднимал вопрос о том, чтобы подрядчикам выплатили авансы или финансово поддержали каким-то другим способом, но пока вопрос повис в воздухе. А чиновники связаны федеральным законом 44-ФЗ.

Распределение объемов строительства

При этом, портал ДОМ. РФ отмечает довольно неравномерное территориальное распределение строительства в Алтайском крае. В этом году, как всегда лидирует Барнаул.

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Юрий Гатилов,

руководитель «Жилищной инициативы»:

Эти полгода отрасль прожила по инерции. Особых изменений пока никто не почувствовал. У нас много домов сдается в этом году в Барнауле и Новосибирске. Мы закладываем ряд крупных проектов. Но тенденции, скажем осторожно, не очень радужные. Как скажется рост цен на стройматериалы на фоне проектного финансирования и третьей волны коронавируса — покажет время. Для начала нужно всем привиться, иначе так и будем кататься по волнам.

Рейтинги лидеров

Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru. Инфографика. Итоги работы строительной отрасли. altapress.ru.

Андрей Комяков,

руководитель компании «Строительная перспектива»: