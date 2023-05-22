Цветастую трехкомнатную квартиру продают за 11 млн рублей в Барнауле. Она расположена на улице Папанинцев, 111.

Цветастую трешку в известном доме с круглыми окнами продают за 11 млн рублей в Барнауле

Трешка может похвастаться не только яркими цветами, но и размерами. Ее площадь составляет 124,1 кв м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 88,6 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 27 в монолитном доме 2008 года. Он стал известен своей необычной архитектурой.

В квартире выполнили яркий дизайнерский ремонт. Каждая комната здесь уникальна и оформлена в яркий цвет. Прихожая выкрашена в розовый, гостиная - в сиреневый, кухня - в оранжевый. Хозяйскую спальню украсили позолотой, а детскую отделали в желтых и синих тонах.

"Специально подобранную для этой квартиры мебель, технику и даже текстиль мы оставим в подарок будущему собственнику", - сообщают владельцы квартиры.

В отделке квартиры использовали дорогостоящие материалы. Владельцы отмечают комбинированные натяжные потолки, качественный ламинат и плитка на полу и коллекционный кафель.

Рядом с домом расположены школы и детские сады, торговые центры, магазины и супермаркеты, а также кафе и рестораны.