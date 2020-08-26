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Недвижимость

Купи себе сакральный бизнес. ТОП-5 самых дорогих баз отдыха Горного Алтая, выставленных на продажу

Август подходит к концу, туристический сезон клонит к закату, пандемийные ограничения частично сняты, поэтому наиболее популярные места отдыха Алтая забиты до отказа. А это значит, что самое время рискнуть и попробовать себя с сфере туристического бизнеса и прикупить базу отдыха или туристическую базу. Altapress.ru на основе объявлений в открытых источниках составил рейтинг самых дорогих предложений местного рынка.

База отдыха.
База отдыха.
"Циан".

1 место. Турбаза в Онгудайском районе (Бархатово село)

База отдыха в Онгудайском районе.
База отдыха в Онгудайском районе.
«Циан».

Цена: 290 млн. рублей

Площадь участка: 26,5 тыс. кв. м

Возглавил список самых дорогих туристических баз маральник «Айхал», находящийся примерно в 150 км от Горно-Алтайска. Большая турбаза спряталась от цивилизации в ущелье Мухорта в нескольких километрах за Семинским перевалом, на 605 км Чуйского тракта.

Это место можно смело назвать одним из самых красивейших на Алтае. Главная достопримечательность места — мараловодческая ферма и пантовые ванны. Здесь можно буквально окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения — на территории базы есть крытый бассейн и две сауны.

На ферме на сегодняшний день обитает стадо из более чем 1,5 тыс. маралов. Как отмечено в объявлении, мясо и панты этих животных очень популярны среди корейцев.

2 место. Туристический комплекс круглогодичного отдыха на берегу Катуни.

Туристическая база в Майминском районе.
Туристическая база в Майминском районе.
«Циан».

Цена: 150 млн рублей

Площадь участка: 3,2 га

Жилой фонд: Трехэтажное здание, 2 мини-отеля.

Количество мест: 46.

Туристический комплекс в Майминском районе (село Усть-Муны) стоит на берегу Катуни, в одном километре от деревни Усть-Муны. Она отличается монументальностью и вместительностью. Главное трехэтажное здание с мансардой построено из кедрового бруса.

В нем уместились 30 номеров, в том числе люксовые. Еще 16 номеров распределены в двух мини-отелях — отдельно стоящих коттеджах.

На территории базы есть ресторан, банкетный зал, кафе, крытый бассейн, SPA, баня и многое другое. Из приятных бонусов — бизнес полностью готов к дальнейшей раскрутке. База функционирует, есть персонал, постоянные клиенты.

3 место. Шикарная туристическая база в Чемальском районе.

Туристическая база на берегу Катуни.
Туристическая база на берегу Катуни.
«Циан».

Цена: 120 млн рублей

Площадь участка: Более 3 га

Жилой фонд: гостиница (около 800 кв. м), общежитие для персонала, жилой коттедж площадью (около 350 кв. м).

Туристическая база прячется среди сосен в окрестностях села Чемал на берегу Катуни. Это уединенное место, периметр которого огорожен высоким забором. Покупателю предлагается здание гостиницы, жилой коттедж, общежитие для персонала и SPA-салон с несколькими кабинетами (ваннами, фитобочками и проч.), баня с уютным номером на мансардном этаже, несколько отдельно стоящих домиков с номерами, а также крытый бассейн, волейбольная площадка, летняя кухня и столовая.

Что еще? Детские и взрослые тренажеры, качели, беседки, водопад. На въезде сторожка и 5 боксов, которые использовались на этапе строительства, и большая парковка.

4 место. «Сказочная» база отдыха в Чемале

Сказочная база в Чемальском районе.
Сказочная база в Чемальском районе.
«Циан».

Цена: 20 млн рублей

Площадь участка: 3,5 га

Жилой фонд: 13 отдельно стоящих домов.

Количество мест: 40

Туристическая база на берегу Катуни отличается от остальных своей атмосферой. Здания построены из оцилиндрованного бруса, а большая часть мебели — из массива дерева. Своеобразный сказочный стиль добавляет месту особый шарм.

На территории расположены 20 строений, в том числе 13 домиков с уютными номерами, ресторан, зал для приема гостей спа-центр (с пантовыми ванными, фито-бочкой, пантовой бочка, массажным отделением и т. д.).

Среди домиков особо отличаются 3 здания под названием «Богатырь». Они выполнены в рубленном старо-русском стиле.

5 место. Туристическая база в селе Усть-Кокса.

База для отдыха и рыбалки в Усть-Коксинском районе.
База для отдыха и рыбалки в Усть-Коксинском районе.
«Циан».

Цена: 16,2 млн рублей.

Площадь участка: 40 соток.

Замыкает рейтинг уютная база, расположившаяся на берегу реки Кокса, неподалеку от районного центра Усть-Кокса. Описание объекта продажи отличается краткостью — сухо и по делу. Но фотографии говорят сами за себя. Это тихое, спокойное место для отдыха, рыбалки и охоты.

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