Тутанхамон и тигры. Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле

Квартиру-студию с необычными элементами сдают в Барнауле начиная от 1,3 тыс. в сутки. Она располагается по адресу ул. Гоголя, 24Б.

Что за модную квартирку посуточно сдают в Барнауле.

Общая площадь квартиры составляет 15 кв.м. Провести вечер или отдохнуть после долгой поездки двоим точно хватит.

В квартире есть телевизор, интернет, холодильник, стиральная машина и прочие удобства.

Интересное решение придумал хозяин — египетские шторы и тигристый плед. Антураж просто завораживает.

Также владелец уточнил, что в студии есть телевизор. Если взглянуть на него, то можно перенестись назад на 20 лет. Очень приятные чувства ностальгии.

Рядом с домом множество магазинов, а также пекарня и аптека.

До проспекта Ленина пять минут. Владелец отмечает, что есть хорошие скидки на проживание.

Ранее сообщалось, что эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.

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