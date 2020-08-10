В июле 2020 года краевая кадастровая палата подсчитала , что в Алтайском крае около 232 тыс. земельных наделов не имеют точно установленных границ, а их площадь достоверно не определена. Как показывает практика, рано или поздно у хозяев таких участков начинаются серьезные проблемы при купле-продаже, оформлении в собственность, строительстве, налогообложении. В большинстве споров без судебных тяжб не обходится. О том, как этого избежать, а также о новых технологиях и квадрокоптерах altapress.ru рассказал заместитель директора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс.

Отслеживать актуальные изменения в законодательстве, как и статус своего участка, собственник должен сам, используя открытые ресурсы. Один из них — публичная кадастровая карта, в которой можно узнать о статусе своего участка и видах разрешенного использования (индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, дачное строительство и т.д.).

Межевание — право , но не обязанность

Кадастровая палата не может обязать собственников размежевать участок. Этого не требует ни один из законодательных и правовых актов. Весь учет ведется по инициативе и за счет собственников. Единственное, что должен сделать хозяин земли, — подать в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) основную информацию о наделе (адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и т.д.).

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс Анна Зайкова.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

В данном вопросе мы опираемся на положения статьи 72 Федерального закона № 218 «О государственной регистрации недвижимости». Право на землю признается юридически действительным в случае, когда недвижимость была оформлена по правилам ранее действовавшего законодательства, в том числе при отсутствии в отношении участка сведений о координатах характерных точек границ. Статья 37 Земельного кодекса РФ прямо говорит о том, что объектом купли-продажи могут быть только те земельные участки, которые прошли государственный кадастровый учет.

В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона «О государственной регистрации недвижимости» государственный кадастровый учет земельного участка — это внесение в ЕГРН сведений о нем, которые подтверждают существование участка с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования.

Земля без границ как предмет спора

Без постановки на кадастровый учет невозможны любые манипуляции с землей, в том числе и законная защита прав владельца. В то же время даже зарегистрированный в госреестре участок может серьезно осложнить жизнь, если его границы не закреплены на местности.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

Яркий пример — споры между соседями. Кто-то недоволен тем, что сосед «захватил» буквально несколько сантиметров чужого участка, а кому-то приходится отстаивать свою территорию из-за перенесенного на метры вглубь его участка забора соседа. Миром договориться почти ни у кого из сторон не получается и граждане идут в суды.

Новые технологии

Как отметил Игорь Викторович, инновации постепенно «пробираются» и в кадастровую систему. Возможно, в недалеком будущем все действия с недвижимостью будут проходить исключительно онлайн, а учет будут вести автоматически с помощью специально разработанного программного обеспечения. Кстати, уже сейчас всерьез задумываются о том, чтобы для фиксации точных границ участков использовать квадрокоптеры. Идею уже тестируют в пилотных регионах России. Дело за малым — проработать правовую сторону вопроса.

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. Анна Зайкова.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

Мы прекрасно понимаем, что не все правообладатели умеют пользоваться электронными ресурсами. Поэтому наши сотрудники готовы консультировать собственников по разным вопросам как по телефону, так и во время личного приема. Но технологии развиваются стремительно, они раскрывают широкие возможности. И даже люди пожилого возраста начинают осваивать онлайн-ресурсы. Так, решать вопросы с недвижимостью можно с помощью персонального сервиса на портале Росреестра — личного кабинета правообладателя. Он позволяет пользователю независимо от местонахождения просматривать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости в режиме онлайн.

Лучше ограничиться

Межевание и постановка на учет в госреестр рано или поздно может коснуться каждого. Например тех, кто имеет правоустанавливающий документ на земельный участок, не поставленный на кадастровый учет, соответственно, в ЕГРН отсутствуют сведения о нем и его правообладателе.

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. Анна Зайкова.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

Вторая категория — владельцы участков, планирующих застройку и государственную регистрацию права собственности на будущие объекты недвижимости, возведенные на нем. Третья — садоводы и огородники, не оформившие право собственности на свои сотки.

Игорь Викторович особо подчеркнул, что членская книжка садовода не является документом, подтверждающим право собственности. Юридической силой обладает только выписка из ЕГРН.

Не так страшен кадастр

Многие собственники оттягивают межевание своих участков, боясь бумажной волокиты. Но зачастую они путают организации с разным функционалом — кадастровую палату и кадастровых инженеров. Что касается государственной регистрации недвижимости, то ей занимаются росреестр и кадастровая палата. И сроки их работы четко оговорены в законе № 218-ФЗ и составляют 5 рабочих дней с даты приема заявления и 7 рабочих дней со дня приема такого заявления МФЦ.

Частный дом в лесу. Деревня. Анна Зайкова , altapress.ru

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

Это нормативы, за рамки которых нельзя выходить. Фактически кадастровый учет в среднем проводится за 3 рабочих дня. Если одновременно с ним проводится и государственная регистрация права на объект, сроки, в которые собственник получит готовые документы о подтверждении госучета объекта и регистрации своих прав на него, не будут превышать 10 дней при подаче обращения в росреестр и 12 дней при обращении в МФЦ.

Как отмечает Игорь Викторович, в обоих случаях дополнительные несколько дней — это время на доставку документов из МФЦ и обратно.

Скупой платит дважды

Как бы странно это ни звучало, но кадастровые инженеры не работают в кадастровой палате. Это могут быть как индивидуальные предприниматели, так и крупные организации.

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. Анна Зайкова.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной кадастровой палаты:

Если собственник все-таки решился размежевать свой участок, ему нужно тщательно выбирать кадастрового инженера. Есть много нюансов, которые должен учесть специалист, и это не может стоить дешево. В частности, не все участки ограничены ровной прямой линией. Граница может быть волнистой или зигзагообразной, ломаной. Это требует более точных замеров и расчетов.

Межевание — правильное решение

Несмотря на то, что кадастровая палата не может обязать собственников уточнить границы участков, ее сотрудники рекомендуют не затягивать с этой процедурой. Во-первых, законодательство постоянно меняется, и не всегда удается отследить новые требования. Не исключено, что межевание вскоре станет обязательной процедурой для каждого собственника. Во-вторых, уточнение границ убережет правообладателя от многих проблем при манипуляциях с земельным участком.

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. Анна Зайкова.