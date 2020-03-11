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Недвижимость

У дочери и внука Назарбаева арестовали недвижимость в Лондоне на $100 млн

В Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.
kremlin.ru

Это — охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси. пишет BBC.

Недвижимость арестована по запросу британских правоохранительных органов.

Следователи считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.

Родных Назарбаева просят доказать законное происхождение более $100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах Лондона, пишет «Росбалт».

Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Великобритании.

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