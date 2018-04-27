Участки на берегу реки в коттеджном поселке "Усадебный берег Фирсово"

Дома. Фото : архив ООО "Уютный берег". Поселок "Усадебный берег Фирсово". Фото : архив ООО "Уютный берег". Поселок "Усадебный берег Фирсово". Фото : архив ООО "Уютный берег". Поселок "Усадебный берег Фирсово". Фото : архив ООО "Уютный берег". Поселок "Усадебный берег Фирсово". Фото : архив ООО "Уютный берег". Поселок "Усадебный берег Фирсово". Фото : архив ООО "Уютный берег".

Еще предками было заложено выбирать места для строительства поселений вблизи рек на возвышенностях как наиболее безопастные и плодородные места, удобные для проживания. Поселок "Усадебный берег Фирсово" это и развитая инфраструктура, дороги, магазины, школы и транспортная доступность. Кроме того проложенные сети газопровода, электроэнергии, и водопровода, на перспективу оптоволоконная сеть интернета.

Проектированием данного поселка занимался один из опытнейших профессионалов, заслуженный архитектор Российской Федерации. В итоге системный подход на стадии проектирования дал возможность удобного зонирования территории поселка подъездными путями к каждому участку и выходом всех на прибрежную зону реки Лосиха, к которой обеспечен свободный доступ всем жителям как на пешеходную территорию зоны отдыха. В тоже время это позволило выделить участки по нескольким категориям преимуществ. Так особенно выделяются элитные участки береговой линии вдоль реки Лосихи. Отрицательный уклон берега с водоотводом от реки дал возможность спроектировать данный поселок прямо непосредственно на берегу реки. Причем все нормы законодательства об общей прибрежной территории здесь соблюдены.

Наверное, мечта любого иметь дом на берегу реки с видом на неторопливое течение тихой воды. Наибольшее количество и выбор участков это вторая линия от реки они позволяют иметь в шаговой доступности набережную реки и в тоже время находятся в окружении других участков, что дарит необходимое чувство безопасности и обжитой территории вокруг своей усадьбы.

Особенно интересны молодым семьям и застройщикам и инвесторам участки, расположенные в районе уже обжитого поселка "Чистые пруды", проезд Крымский. Они чуть поодаль от реки и по невероятно доступным ценам. Наверное, это самое привлекательное предложение по участкам с коммуникациями в пригороде Барнаула. Отличает их расположенность выше известного поселка "Чистые пруды", что гарантирует отсутствие рисков подтопления. Отметки сильнейшего за последние 100 лет паводка 2014 года, находились далеко от территории данного поселка.

Особенностью данного места является не только чистая природа, но и непосредственная близость к давно обжитой территории, здесь даже вывоз мусора уже налажен администрацией, и так же выгодно расположены остановки транспорта и магазины. Проложены сети газ, электроэнергия, водопровод. Установлены столбы освещения улиц, есть удобный подъезд разных сторон. К поселку Усадебный берег Фирсово дорога уже проложена, внутри поселковые дороги запланированы в текущем 2018 году. Дорога к поселку проложена современным методом поверхностного уплотнения "Каменные дороги" с применением отсева и цемента, что делает ее более долговечной и устойчивой.

Теперь всем доступны жизнь на природе, чистейший воздух за окном, пение птиц и неторопливое течение реки в шаговой доступности. В поселке "Усадебный берег Фирсово" всегда рады вам предложить большой выбор участков на любой вкус.

Средний размер участков 10 соток. Стоимость участков за сотку:

Береговая линия — 120 т.р./сотка

Вторая линия — 100 т.р./сотка

Проезд Крымский — 50 т.р./сотка (в районе Чистые пруды)

По вопросу приобретения участков обращайтесь в ООО "Усадебный берег" Адрес: Барнаул, ул. Пушкина 21-307

Телефон 8(3852)226-066, или 534-834

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