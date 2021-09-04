Участок под автодром пустят с молотка в Барнауле

Речь идет об участке по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 га. Там не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений. В настоящее время территория пустует.
Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей.
Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет снять землю сроком на пять лет.
Участок находится в гуще новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна — он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью.
Ранее в Барнауле за 21 млн рублей выставили на продажу огромную квартиру с сауной и зоной для барбекю.