4 сентября 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Участок под автодром пустят с молотка в Барнауле

В Барнауле объявили аукцион по продаже участка земли, предназначенного для обустройства площадок автодрома, сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на Фонд имущества Алтайского края.

Пересечение ул. Антона Петрова и Геодезической в Барнауле.
Пересечение ул. Антона Петрова и Геодезической в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

Речь идет об участке по ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 га. Там не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений. В настоящее время территория пустует.

Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей.

Землю под автодром выставили на торги в Барнауле.
Землю под автодром выставили на торги в Барнауле.
altayrealt.ru

Торги пройдут 29 сентября. Новый инвестор сможет снять землю сроком на пять лет.

Участок находится в гуще новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна — он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью.

Ранее в Барнауле за 21 млн рублей выставили на продажу огромную квартиру с сауной и зоной для барбекю.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость