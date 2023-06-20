20 июня
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Недвижимость

Удивительный коттедж с великолепной баней продают за 32 млн рублей в Барнауле

Большой коттедж с великолепным банным комплексом продают за 32 млн рублей в Барнауле. Он находится на Южном Власихинском проспекте.

Удивительный коттедж с великолепной баней продают за 32 млн рублей в Барнауле
Удивительный коттедж с великолепной баней продают за 32 млн рублей в Барнауле
Авито

Размеры коттеджа поражают воображение - 275,9 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь весьма не мало - более 115 тыс. рублей.

Коттедж совсем новый - его построили в 2020 году из кирпича. Владельцы отмечают удобное расположение - все удобства и необходимые учреждения находятся в шаговой доступности.

В доме выполнили современный ремонт. К каждой комнате подбирали индивидуальный дизайн.

В коттедже два этажа. В нем есть три спальни, гостиная, совмещенная с кухней и несколько ванных комнат. Главное украшение дома - каминная комната с панорамными окнами.

Дом стоит на участке в пять соток. Здесь возвели гараж на одну машину, теплую беседку с зоной барбекю и удивительный банный комплекс. В нем разместились сауна с небольшим бассейном. На входе оформлена уютная веранда с каменной печью.

Рядом с коттеджем находится школа №137 и детский сад. А также база отдыха "Бурый лис" и медицинское учреждение "Здоровое поколение".

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