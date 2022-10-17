Умопомрачительный коттедж на берегу залива продают за 30 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж на берегу Оби продают за 29,9 млн рублей в Барнауле. Его плюс в том, что он расположен в живописном месте всего в паре минутах езды от города. Его адрес: Правобережный тракт, 18, р-н Центральный. Объявление размещено на Avito.ru.

Коттедж — двухэтажный, его площадь составляет 254 кв. м. А земельный участок — 871 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь 117 тыс. рублей.

Дом соседствует с пятизвездочным SPA-отелем «Заречье» и прилегающим к нему рестораном. Рядом с ним — капитальный пирс и понтонный причал для катеров, лодок и водных мотоциклов. Вечерами можно прогуливаться по берегу Оби со всей семьей.

В коттедже еще нет мебели, но уже есть все необходимое для комфортного проживания. На первом этаже дома находятся большой светлый зал со вторым светом. Он совмещен с кухней. Также здесь есть гардеробная и санузел.

На втором этаже — три спальни с большим светлым санузлом и антресоль. С нее открываются потрясающие виды на тихую Обь.

Также на территории коттеджа построили беседку. Она ждет только внутренней отделки и печи для барбекю.

Кстати будущим хозяевам не стоит переживать насчет возможных наводнений.

«Коттедж построен на бетонной подушке марки М300 толщиной 80 сантиметров, залитой на сваи! Это гораздо выше максимальной отметки, на которую поднималась вода в 2014 году», — отмечает продавец.

В коттедже можно не только приезжать на сезон или жить постоянно. Но также сдавать в аренду как гостевой дом или использовать как гостиничный номер.