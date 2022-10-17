17 октября
﻿
Недвижимость

Умопомрачительный коттедж на берегу залива продают за 30 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж на берегу Оби продают за 29,9 млн рублей в Барнауле. Его плюс в том, что он расположен в живописном месте всего в паре минутах езды от города. Его адрес: Правобережный тракт, 18, р-н Центральный. Объявление размещено на Avito.ru.

Коттедж, 254 кв. м за 30 млн рублей
Коттедж, 254 кв. м за 30 млн рублей
Avito.ru

Коттедж — двухэтажный, его площадь составляет 254 кв. м. А земельный участок — 871 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь 117 тыс. рублей.

Дом соседствует с пятизвездочным SPA-отелем «Заречье» и прилегающим к нему рестораном. Рядом с ним — капитальный пирс и понтонный причал для катеров, лодок и водных мотоциклов. Вечерами можно прогуливаться по берегу Оби со всей семьей.

В коттедже еще нет мебели, но уже есть все необходимое для комфортного проживания. На первом этаже дома находятся большой светлый зал со вторым светом. Он совмещен с кухней. Также здесь есть гардеробная и санузел.

На втором этаже — три спальни с большим светлым санузлом и антресоль. С нее открываются потрясающие виды на тихую Обь.

Также на территории коттеджа построили беседку. Она ждет только внутренней отделки и печи для барбекю.

Кстати будущим хозяевам не стоит переживать насчет возможных наводнений.

«Коттедж построен на бетонной подушке марки М300 толщиной 80 сантиметров, залитой на сваи! Это гораздо выше максимальной отметки, на которую поднималась вода в 2014 году», — отмечает продавец.

В коттедже можно не только приезжать на сезон или жить постоянно. Но также сдавать в аренду как гостевой дом или использовать как гостиничный номер.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость