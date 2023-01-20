Управляющий «Изумрудным» показал, как будут выглядеть амфитеатр и отремонтированный вход в парк

Как будут выглядеть амфитеатр и вход в «Изумрудный», показал управляющий барнаульским парком Владислав Вакаев. Эскиз-проект он показал в своем Telegram-канале .

Ранее начали подготовку к торгам на определение подрядчика, который будет благоустраивать парк, рассказал Вакаев.

На работы хотят потратить порядка 100 млн рублей. Их окончательную стоимость определят, когда сформируют весь пакет проектно-сметной документации.

В парке планируют отреставрировать входную группу и сделать новый забор со стороны пр. Комсомольского.

«(Также) завершить сеть дорожек с освещением внутри парка; сделать „зеленый пляж“ на поляне между церковью и прудом; сделать парковки со стороны визит-центра», — подчеркнул Владислав Вакаев.

Кроме того, в 2023 году в перечень работ могут включить возведение шахматного павильона и ограждение со стороны улиц Ленской и Сизова.

«Если все это удастся сделать, то реконструкция „Изумрудного“ в этом году будет практически завершена», — добавил Вакаев.

По его словам, амфитеатр будет вмещать от 150 человек. В нем планируют устраивать концерты, мини-спектакли, лекции и праздники.

В Барнауле продолжат реставрировать парк «Изумрудный». Telegram-канал «Говорит Вакаев».

«Фасад» парка тоже отремонтируют. Сохранят и отштукатурят колоннаду, помещения касс, сделают новую крышу.

«Будут сохранены и восстановлены столбы ограждения, примыкающие к входной группе и являющиеся частью архитектурного ансамбля. Планируется восстановить и интересную историческую деталь — часы над входом (раньше они здесь были). Разумеется, будет и архитектурная подсветка главного входа. Остальной забор будет металлическим. При этом архитекторы предложили его оригинальное решение: в него будут встроены лавочки», — уточняет Вакаев.

На столбах ограждения разместят фонари. Второй вход останется на прежнем месте.