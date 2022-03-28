Урбан-виллы и «цветочные» балкончики: в Барнауле началось строительство ЖК с небывалой для города планировкой квартала

Компания « Адалин » приступила к строительству нового жилого комплекса на ул. Сергея Семенова, 27. Застройщик известен ударными темпами возведения жилых домов и разумными ценами на недвижимость. Уникальный для краевой столицы ЖК с приватными урбан-виллами вырастет на территории квартала 2036 (район старой «Ленты»). О том, в чем его эксклюзивность, и как это отразится на облике спального района города — в материале altapress.ru.

Архитектура дореволюционной России

Жилой комплекс поделят на два квартала — А и Б. Каждый из них будет состоять из семи жилых блоков с разной этажностью — от 6 до 24. Авторы проекта ушли от привычной «стеновости» и сделали основной акцент на пересечения улиц, добившись понижения этажности. По их мнению, так облик квартала будет более выразительным и не станет давить на окружающее пространство.

«Дома будут выполнены из монолитного каркаса с заполнением стен кирпичом. Фасады тоже облагородим кирпичом светлых, темных и ярких оттенков. Их украсят миниатюрные балконы для выполнения декоративной функции, например, выращивания цветов», — рассказали в компании «Адалин».

Соединение монументальной части зданий и «воздушного» верха стало еще одной «изюминкой» проекта. А площадь остекления фасадов будет расти с повышением уровня каждого здания. Эффекта удалось добиться за счет увеличения оконных проемов. Таким образом высокие «башни» визуально станут легче.

Массивный низ предполагает увеличенный архитектурный объем, внушительные парадные и зону лобби — так же, как в зданиях дореволюционной России. Их отделают натуральным камнем.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин» Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин» Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин» Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин» Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

Пентхаусы с террасами , буккроссинг и ТСЖ

Жилой комплекс вместит 1052 квартиры, начиная от компактных студий и заканчивая просторным многокомнатным жильем. Их площадь варьируется от 26 до 108 кв. метров. Практически во всех квартирах будут просторные кухни-гостиные, а крупногабаритное жилье оборудуют двумя или тремя санузлами, огромными балконными галереями и террасами на крышах.

«На верхних этажах будут двухуровневые пентхаусы с окнами в пол для панорамных видов. В некоторые квартирах на первых уровнях предусмотрен отдельный вход с улицы. Всего в комплексе сможет проживать порядка 1,86 тыс. человек», — подчеркнули архитекторы.

Подъезды оснастят колясочными. Помещения отделают керамической и гранитной плиткой и поставят мебель из шпона дуба. Световая архитектура завершит эффектный антураж. Вдобавок в подъездах появятся полки для буккроссинга, где жильцы смогут обмениваться книгами. Для удобства эксплуатации в одном из домов разместится ТСЖ и диспетчерские пункты.

Первые этажи предусмотрены для ритейла. Здесь появятся развивающие центры для детей, рестораны, бутики, развлекательные заведения. Им отдадут порядка 2 тыс. кв. м. Одно из помещений — с высокими потолками и панорамным остеклением — застройщик планирует отдать под фитнес-клуб.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

Московский формат

Отдельно стоит сказать о новаторской для Барнаула планировке кварталов. Авторы проекта разместили по периметру высокие секции, которые станут своего рода границей между улицей и «миром жильцов».

За ними поместили общественную зону, а внутри двора — полуобщественную, со шлагбаумом. В глубине квартала будет построена полуприватная, а за домами — приватная зоны, куда смогут попасть только обладатели ключей-карт.

В центре двора проектировщики «посадили» четыре урбан-виллы. Это восьмиэтажные односекционные дома с четырьмя открытыми фасадами. Вдоль них разместят квартиры с угловыми гостиными.

Вдобавок у жильцов первых этажей будут собственные палисадники. А у верхних — неостекленные балконы для приватного отдыха под открытым небом. Подобные виллы уже строят в Москве, Новосибирске и других крупных городах России.

«Внутри двора предусмотрено много зелени, стильные фонари, мощеные улочки, длинная прогулочная аллея. Для детей обустроят игровые площадки с соответствующим оборудованием, также предполагаются территории для спорта и хозяйственных нужд. Эко-двор будет выполнен из площадок, тропинок, зеленых островков, оформлен камнем и деревом», — рассказали в компании «Адалин».

Квартал планируют освободить от машин. Здесь предусмотрены только пешеходные и велосипедные дорожки. Для автомобилей в проекте запроектирован вместительный подземный паркинг с несколькими удобными въездами. В нем поместиться 425 машин. Еще порядка 700 автомобилей можно будет оставить на открытых стоянках вдоль улиц.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

Готовая инфраструктура

Вокруг будущего ЖК уже сформировался целый жилой микрорайон с современной инфраструктурой. В самом квартале будет школа на 1,4 тыс. учеников со стадионом и детский сад для 260 детей.

В кварталах по соседству таже обеспечена богатая инфраструктура. Образовательные учреждения, поликлиника, фитнес-цент с закрытым бассейном, парк с катком и открытым бассейном. Какие-то объекты уже работают, а какие-то будут построены в ближайшее время.

В шаговой доступности — торговые и развлекательные заведения. Внутри кварталов строят новые дороги. Здесь появятся остановки, и будет запущен общественный транспорт.

Застройщик: ООО СЗ «Адалин на Семенова»

Проектная декларация на сайте: нашдом.рф

Телефон: +7 (3852)533−233

Сайт компании: www.adalin-stroy.ru