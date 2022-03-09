Жители краевой столицы представили первых «претендентов» на участие в открытом конкурсе архитектурных проектов . На редакционную почту пришли письма с фотографиями самых красивых по мнению горожан барнаульских новостроек. В список конкурсантов попали жилые комплексы «Мичурин Парк» и «Лапландия».

Дом с часами

Первым конкурсантом стал ЖК «Мичурин Парк». Фотографиями большого комплекса в Индустриальном районе поделился наш читатель Никита Романов. Жилой комплекс расположен в Индустриальном районе на ул. Власихинская, 65-а (за гипермаркетом «Ашан»).

Роман отметил: на фотографиях только два дома из четырех.

«Выглядят довольно красиво и современно, хотя и есть небольшой минус: из-за новых жильцов в данном районе станет больше автомобилей и пробок», — подчеркнул он в своем письме.

Жилой комплекс «Мичурин Парк». Представлено Никитой Романовым.

«Живой квартал» переменной этажности возводит компания «Адалин-Строй». А вот проектировали его специалисты компании «АрхИ-Групп». Главным инженером проекта выступил Вадим Ишков.

У комплекса есть ряд особенностей. В частности, он был задуман, как «комплекс-парк» с обширным озеленением территории. Впоследствии во внутреннем дворе домов посадят десятки видов кустарников и деревьев, в том числе хвойных. На участке также появится множество клумб с цветами.

Еще одна особенность объекта — часы. Они установлены на самом высоком здании, фасад которого выходит на транспортное «кольцо» перед «Ашаном».

Девелопер планирует поочередно сдать корпуса жилого комплекса уже в текущем году.

ЖК с «финским» названием

Фотографии второго объекта выслал один из барнаульских застройщиков. Это жилой комплекс «Лапландия». Как и «Мичурин Парк», он построен в Индустриальном районе — той его части, которая получила негласное название Нью-Барнаул.

«Лапландию» построили на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная поляна. Напротив ЖК расположены торговые центры «Аксиома», Arena, Лента и ледовый дворец «Карандин-Арена Динамо».

Красивый жилой комплекс с полногабаритными квартирами выполнен в европейском стиле. Благоустроенную территорию оборудовали детскими площадками из Дании. ЖК возвела строительная компания «Союз». Его проект разработал барнаульский архитектор Алексей Квасов.

«Гость» из Павловска

В редакцию прислали изображения объектов не только из Барнаула. Так, Сергей Киселев поделился фотографией торгового дома «Техника». Он расположен в селе Павловск, на ул. Толстого, 28.

Здание представлено вне конкурса. По его условиям в архитектурном состязании участвуют только те объекты, которые построили в краевой столице. Но в любом случае, знакомство с архитектурой других районов региона — это всегда интересно.

Торговый дом «Техника» в Павловске. Представлено Сергеем Киселевым.

А мы напоминаем: в конце прошлого года известный девелопер Евгений Ракшин совместно с altapress.ru объявили открытый конкурс архитектурных решений. Претендентов на звание лучшего должны предложить сами жители Барнаула, показав таким образом, что же им по-настоящему нравится и каким они видят развитие своего города.

Для этого достаточно выслать на редакционную почту (stolicamira2022@gmail.com) фотографию любого здания или целого ЖК, построенных не раньше января прошлого года, и дать короткую характеристику — почему конкурсанта можно считать украшением города. 10 ноября 2022 года лучшие из лучших будут выставлены на народное голосование.

Кстати, за самые интересные фотографии читателей ждут призы. Уже скоро altapress.ru выберет первого победителя.

Более подробно о конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира» можно прочитать здесь. А все вопросы задать по телефону: 26−45−26.