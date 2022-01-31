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Недвижимость

«Барнаул — столица мира». Altapress.ru и компания «Первый» объявляют открытый конкурс лучших архитектурных решений

Всем нам хочется жить в современном красивом городе, которым и приезжему не грех восхититься. От состояния городской среды во многом зависит и будущее Барнаула: захочет ли здесь жить и работать юное поколение, будут ли размещать свои новые предприятия и офисы бизнесмены, станет ли наш город реальной культурной столицей Сибири?

Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125.
Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125.
Архив Евгения Ракшина.

Известный в крае девелопер Евгений Ракшин во время интервью altapress.ru предложил оценить здания, возводимые сегодня в Барнауле, с точки зрения их привлекательности.

Мы вместе с ним полагаем: судить, что есть хорошо, а что — не очень, должны сами горожане. Но не по эскизам, а по конкретным построенным объектам. Часто архитекторы сетуют, что они рисуют отличные проекты, а застройщики превращают их, руководствуясь чисто экономическими соображениями, в нечто неприметное, серое или, наоборот, приметное, но совсем уж не эстетичное.

Вот почему, поддерживая эту инициативу, портал altapress.ru совместно с компанией «Первый» объявляют открытый конкурс среди архитекторов на лучшее новое здание или комплекс, построенный в Барнауле.

Виды Барнаула.
Виды Барнаула.

Голосование за лучший проект будет народным. Нам кажется, что публичное поощрение станет стимулом для архитекторов и застройщиков создавать и строить в нашем городе красивые дома.

Конкурс пройдет в два этапа.

В ходе первого этапа будет проведен отбор наиболее интересных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию с января 2021 года по ноябрь 2022 года.

Любой желающий может прислать на электронную почту конкурса фотографию или несколько фотографий понравившихся объектов с указанием точного адреса и причины, почему именно оно заслуживает победы.

Виды Барнаула.
Виды Барнаула.

В конкурсе могут участвовать отдельно стоящие жилые дома, жилые комплексы, любая коммерческая недвижимость и социальные объекты. Площадь строений-конкурсантов должна превышать 500 кв. м.

Архитекторы и застройщики тоже могут поучаствовать в выдвижении и самовыдвижении барнаульских объектов.

Фотографии можно высылать на адрес электронной почты: stolicamira2022@gmail.com.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

Читателей, выдвигающих объекты на конкурс, тоже ждут специальные призы. Ежемесячно конкурсное жюри будет выбирать наиболее удачные фотографии интересных зданий Барнаула.

Визуализация проекта реконструкции бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле.
Визуализация проекта реконструкции бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле.
Архив Евгения Ракшина.

Сбор фотографий для основного конкурса будет проводиться с 31 января по 10 ноября 2022 года. После этого конкурсная комиссия отберет 10 наиболее ярких проектов, которые и будут выставлены на народное голосование. О каждом из них подробно расскажут на нашем портале архитекторы и строители.

Второй этап конкурса — голосование. Оно будет проводиться с 1 по 30 декабря. В нем могут принять участие все желающие и проголосовать за наиболее, по их мнению, интересный и красивый объект.

После завершения, 31 декабря, итоги будут опубликованы на страницах altapress.ru в рубрике «Недвижимость».

Архитекторы — авторы трех лучших реализованных в городе проектов, которые наберут абсолютное большинство голосов, получат от организатора конкурса премии:

  • первое место — 500 тыс. рублей
  • второе место — 300 тыс. рублей
  • третье место — 100 тыс. рублей

Конкурс проводят портал altapress.ru и компания «Первый». Инициатор конкурса — Евгений Ракшин.

* Организатор: ООО «ПЕРВЫЙ» (ОГРН 5067746788786).

*Акция действует с 1 февраля по 31 декабря 2022 года.

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