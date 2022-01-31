Всем нам хочется жить в современном красивом городе, которым и приезжему не грех восхититься. От состояния городской среды во многом зависит и будущее Барнаула: захочет ли здесь жить и работать юное поколение, будут ли размещать свои новые предприятия и офисы бизнесмены, станет ли наш город реальной культурной столицей Сибири?

Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125.

Известный в крае девелопер Евгений Ракшин во время интервью altapress.ru предложил оценить здания, возводимые сегодня в Барнауле, с точки зрения их привлекательности.

Мы вместе с ним полагаем: судить, что есть хорошо, а что — не очень, должны сами горожане. Но не по эскизам, а по конкретным построенным объектам. Часто архитекторы сетуют, что они рисуют отличные проекты, а застройщики превращают их, руководствуясь чисто экономическими соображениями, в нечто неприметное, серое или, наоборот, приметное, но совсем уж не эстетичное.

Вот почему, поддерживая эту инициативу, портал altapress.ru совместно с компанией «Первый» объявляют открытый конкурс среди архитекторов на лучшее новое здание или комплекс, построенный в Барнауле.

Виды Барнаула.

Голосование за лучший проект будет народным. Нам кажется, что публичное поощрение станет стимулом для архитекторов и застройщиков создавать и строить в нашем городе красивые дома.

Конкурс пройдет в два этапа.

В ходе первого этапа будет проведен отбор наиболее интересных объектов, построенных и введенных в эксплуатацию с января 2021 года по ноябрь 2022 года.

Любой желающий может прислать на электронную почту конкурса фотографию или несколько фотографий понравившихся объектов с указанием точного адреса и причины, почему именно оно заслуживает победы.

Виды Барнаула.

В конкурсе могут участвовать отдельно стоящие жилые дома, жилые комплексы, любая коммерческая недвижимость и социальные объекты. Площадь строений-конкурсантов должна превышать 500 кв. м.

Архитекторы и застройщики тоже могут поучаствовать в выдвижении и самовыдвижении барнаульских объектов.

Фотографии можно высылать на адрес электронной почты: stolicamira2022@gmail.com.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.

Читателей, выдвигающих объекты на конкурс, тоже ждут специальные призы. Ежемесячно конкурсное жюри будет выбирать наиболее удачные фотографии интересных зданий Барнаула.

Визуализация проекта реконструкции бывшего Сереброплавильного завода в Барнауле. Архив Евгения Ракшина.

Сбор фотографий для основного конкурса будет проводиться с 31 января по 10 ноября 2022 года. После этого конкурсная комиссия отберет 10 наиболее ярких проектов, которые и будут выставлены на народное голосование. О каждом из них подробно расскажут на нашем портале архитекторы и строители.

Второй этап конкурса — голосование. Оно будет проводиться с 1 по 30 декабря. В нем могут принять участие все желающие и проголосовать за наиболее, по их мнению, интересный и красивый объект.

После завершения, 31 декабря, итоги будут опубликованы на страницах altapress.ru в рубрике «Недвижимость».

Архитекторы — авторы трех лучших реализованных в городе проектов, которые наберут абсолютное большинство голосов, получат от организатора конкурса премии:

первое место — 500 тыс. рублей

второе место — 300 тыс. рублей

третье место — 100 тыс. рублей

Конкурс проводят портал altapress.ru и компания «Первый». Инициатор конкурса — Евгений Ракшин.