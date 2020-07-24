Ушли «в молоко»: в Алтайском крае более 100 тыс. земельных участков признаны бесхозными

Как сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Алтайскому краю, начиная с 2019 года и по сегодняшний день с учета были сняты 112 тыс. земельных участков. Теперь они получили статус свободных и должны перейти уполномоченному органу местного самоуправления. Администрации городских округов и муниципальных районов теперь могут передать бесхозные участки гражданам и организациям в собственность, пользование или аренду.

В кадастровой палате подчеркнули, что особое внимание стоит обратить на землю, полученную в наследство. Нередко выясняется, что записи о правообладателе «старого» участка в ЕГРН отсутствует или земля уже снята с учета. В таких случаях доказывать принадлежность придется только в суде.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной Кадастровой палаты:

Для того, чтобы земельный участок не сняли с кадастрового учета, необходимо вовремя зарегистрировать право собственности на него. Оформленное должным образом право — это возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению.

По его словам, перед тем, как принять решение о снятии земельного участка с учета, обязательно проводилось несколько тщательных проверок, запрашивались документы в компетентных органах власти и местного самоуправления.

Игорь Штайнепрайс Анна Зайкова

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной Кадастровой палаты:

Так, например, в муниципалитетах запрашиваются сведения о наличии или отсутствии на земельном участке объектов недвижимости, документы о предоставлении участка кому-либо в собственность, постоянное бессрочное пользование, аренду и пр., любые другие документы, подтверждающие ранее возникшее право на такой земельный участок. И только после получения отрицательных ответов принимается решение об исключении сведений о ранее учтенном участке из госреестра.

Чаще всего сведения о снимаемых с учета земельных участках были внесены в госреестр до 1 марта 2008 года, но права на них не были зарегистрированы.

Кроме того, в земельном кодексе РФ и федеральном закон «О государственной регистрации недвижимости» существует еще ряд оснований, предусматривающих снятие земли с кадастрового учета. В частности, если участок преобразовывается путем раздела, объединения или перераспределения, то запись о нем в реестре недвижимости переходит в разряд архивных, а для образованных участков он становится исходным.

Деревня. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Вопрос о снятии с кадастрового учета актуален для временных земельных наделов, включенных в госреестр после 1 марта 2008 и до 1 января 2017 года, права на которые не были зарегистрированы. Если в ближайшие 2 года не оформить право собственности, то после 1 марта 2022 года участки будут сняты с кадастрового учета.

В пресс-службе также отметили, что земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет после 1 января 2017 года и не имеющие владельца в течение 5 лет (т.е. права с момента учета не регистрировались), также будут сниматься с кадастрового учета.