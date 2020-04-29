Успеть сэкономить. «Алгоритм» рассказал о льготной ипотеке под 6−6,5% годовых

В России одна из первых квартир с использованием льготной ипотеки была приобретена у барнаульского застройщика, входящего в группу компаний « Алгоритм ». За первую неделю работы появилось больше ясности в том, как воспользоваться мерой государственной поддержки и оформить кредит по сниженной процентной ставке. О них altapress.ru поговорил с Мариной Кирильчук, начальником отдела продаж застройщика-первопроходца.

Какая будет ставка по льготной ипотеке?

Самым первым, еще до подписания постановления правительства, льготную ипотеку начал выдавать Банк ВТБ, который предложил своим клиентам кредит под 6,5% годовых. К настоящему времени ставки по кредитам в различных финансовых учреждениях в рамках программы господдержки колеблются от 6 до 6,5% годовых.

— Банки конкурируют за заемщиков и готовы снизить процентную ставку еще от 0,1% до 0,5% годовых, дополнительно к субсидии, предоставляемой государством, что позволяет клиентам воспользоваться максимально выгодным предложением на сегодняшний день, — поясняет Марина Кирильчук.

Какую квартиру можно купить по льготной ипотеке?

По льготной ипотеке можно купить только квартиру у застройщика — готовую или в еще только строящемся доме, не относящемся к бизнес-классу. При этом размер ипотечного кредита не может превышать 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.

— Если покупатель обладает крупным первоначальным взносом, он может купить любую квартиру. Условно говоря, за шесть миллионов рублей, из которых три он заплатит из своих средств. При этом минимальная сумма кредита ограничивается минимальным лимитом банка, в котором одобрена ипотека, — уточняет Марина Кирильчук.

Единственный нюанс, который надо учесть, — первоначальным взносом по данной программе не может являться материнский капитал. Однако его можно использовать при оформлении ипотеки по стандартным программам банков, а также в целях дальнейшего погашения ипотечного кредита.

ЖК «Крылья». Фото: ГК «Алгоритм»

Как оформить льготную ипотеку?

Согласно постановлению правительства РФ, программа льготного ипотечного кредитования действует до 1 ноября 2020 года. Чтобы получить кредит по сниженной процентной ставке, нужно представить стандартный набор документов — документы, устанавливающие личность и подтверждающие доход.

В офисе компании «Алгоритм» готовы проконсультировать каждого заинтересованного. Пока действуют ограничения по пандемии, одобрение кредита и выбор квартиры можно произвести дистанционно по телефону или при необходимости очно по предварительной записи.

Документы на одобрение ипотечного кредита в любом из банков-партнеров подаются онлайн из отдела продаж, что исключает для клиента дополнительное посещение офиса банка. Также онлайн можно зарегистрировать сделку в Росреестре.

Что можно купить у «Алгоритма»?

Своим клиентам «Алгоритм» предлагает широкий выбор квартир.

ЖК «Краски» расположен вдоль Павловского тракта рядом со «старой» «Лентой». Сдача всех трех домов комплекса запланирована в III квартале 2021 года. Проект отличают красочные фасады, эргономичное расположение домов, благодаря которому формируется просторный двор с достаточным количеством мест для парковки. Данный жилой комплекс отличается многообразием планировок от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир.

ЖК «Крылья 2» расположен внутри квартала, ограниченного ул. Попова и Энтузиастов. Сдача запланирована на I и II кварталы 2021 года и состоит из двух жилых домов, отличных по конструктиву (кирпич и панель). Дворовая территория жилых домов запланирована с безопасной детской площадкой и местами для занятия спортом с качественным покрытием.

ЖК «Крылья». Фото: ГК «Алгоритм» ЖК «Крылья». Фото: ГК «Алгоритм»

ЖК «Добрыня» находится на ул. Юрина, рядом с парком «Эдельвейс» и Художественной школой № 2. Дом планируют сдать в IV квартале 2020 года. Дом позиционируется как семейный, имеет презентабельный яркий фасад, а уютная прогулочная площадка и закрытая дворовая территория сделают проживание максимально комфортным и безопасным.

— Мы предлагаем максимально широкий ассортимент квартир в различных районах города Барнаула и на различных стадиях строительства. В продаже в настоящее время имеются квартиры в уже сданных жилых комплексах, которые также возможно приобрести в ипотеку с использованием господдержки, — рассказывает Марина Кирильчук.

Подобрать подходящую квартиру, выбрать оптимальный способ оплаты и проконсультироваться по всем вопросам приобретения квартиры в новостройке можно по телефону отдела продаж: 72−00−82, а также в офисе компании «Алгоритм»: пр-т Социалистический, 54. Сайт alg22.ru.

*Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектная декларация — на сайте alg22.ru.

**Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. На льготную ипотеку могут претендовать граждане России, которые оформят ипотечные кредиты с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. При этом пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. То есть даже когда программа закончится, банк не станет поднимать процент и 6,5% сохранятся до конца выплат. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ставкой банкам возместит государство. По заявленной программе взять ипотеку под 6,5% можно будет на квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита 8 млн рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 3 млн рублей — для остальных регионов. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья. Банк-партнер: Банк ВТБ (ПАО).