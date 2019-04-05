Успей приобрести участки в посёлке Усадебный берег Фирсово по выгодной цене

Пришла весна, и с наступлением тепла всех непреодолимо потянуло на природу. Это прекрасный повод вспомнить о мечте каждого — своем благоустроенном доме на лоне природы, в зелени деревьев и с блеском реки. А ведь мечта совсем близко, в 15 минутах по Правобережному тракту от центра Барнаула.

Это коттеджный поселок Усадебный Берег в черте села Фирсово — пожалуй, лучшее предложение по земельным участкам в пригороде Барнаула. В этом месте воплощены все плюсы городской комфортной жизни с экологической чистотой загорода. Здесь есть инфраструктура: газопровод, электросети, дороги по новой технологии поверхностного уплотнения, и рядом супермаркет «Аникс», остановки транспорта, школа для детей в шаговой доступности. В текущем году планируется закончить освещение улиц новыми светодиодными фонарями.

Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

На радость жителей прошлой осенью был восстановлен и очищен пляж на реке Лосиха у моста. Прибрежная территория поселка общедоступна для прогулок жителей, она специально выровнена для прогулок под зеленую площадку, лестницами оформлены спуски к реке и к песчаному пляжу. В поселке ведется активная застройка коттеджами, каждый из которых мастерством архитекторов и строителей радует глаз.

Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

Жить здесь удобно благодаря не только благоустроенности, но и отсутствию пробок: в центр города удобнее ехать с этой стороны, поэтому, живя здесь, порой быстрее добраться на работу, чем из спальных районов.

Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

Всех интересует стоимость участков в поселке Усадебный Берег Фирсово. Там есть три основные категории участков по следующим ценам: самые шикарные участки — на береговой линии вдоль реки Лосихи, таких эксклюзивных участков осталось несколько, их стоимость — 150 тыс. руб./сотка, средний размер 13−15 с. Самый большой выбор — это участки второй линии от берега, их стоимость — 100 тыс. руб./сотка, а средний размер — 10 с. Есть доступные участки (проезд Крымский) по цене 50 тыс. руб./сотка с размерами 9−10 с. На все участки уже заведено электричество, подведен газ.

Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово. Анна Зайкова

По вопросам приобретения участков обращайтесь напрямую в отдел продаж: ООО «Уютный берег», Барнаул, ул. Пушкина, 21−307, телефоны: 8 (3852) 22-60-66 , 53−48−34, электронная почта: ubereg22@mail.ru. Больше информации по участкам на сайте ubereg22.ru.

Информация о стоимости действительна на момент публикации