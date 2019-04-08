Успейте выгодно купить! В Барнауле пройдет «Выставка новостроек»

Только два дня 20 и 21 апреля пройдет традиционная для Барнаула «Выставка новостроек» . Седьмая выставка будет проходить в формате городской ярмарки-выставки, где можно будет провести время с пользой всей семьей: родители получат консультация, а дети порезвятся на воздухе.

На выставке представят проекты 12 застройщиков — это более 72 домов и жилых комплексов во всех районах Барнаула.

Формат выставки призван сэкономить время и силы людей, которые выбирают недвижимость, планируют покупку или инвестиции. Посетители получат возможность в одном месте выбрать и забронировать квартиру, заказать дизайн будущего жилья, а также узнать много полезной информации о долевом строительстве и тех изменениях, которые происходят в законодательной сфере, регулирующих отрасль. На выставке можно будет увидеть макеты домов, изучить планировки квартир и выбрать материал стен и вид из окна.

Марина Ракина,

руководитель проекта ЕЦПН:

Мы наблюдаем высокий спрос на жилье, причем, квартиры востребованы разные. И если год назад на пике популярности были однокомнатные, квартиры-студии, то сегодня, по запросам лидируют 2- 3-х комнатные квартиры. И это понятно, так как покупают их те, кто увеличил семью: кто-то женился, у кого-то родились дети, семьи растут, и теперь им важно получить дополнительную спальню или две дополнительные спальни. На рынке достаточно интересных предложений, в том числе, и для этой категории населения. Мы же хотим, чтобы большее количество людей узнали о новостройках, о надежных застройщиках, чтобы было меньше страхов у людей, которые покупают квартиры в строящихся домах. Ведь не каждый решится вложить средства в строительство дома «на котловане», когда квартира есть только на бумаге и в мечтах. При этом именно на начальной стадии возведения дома застройщики выставляют минимальные, «интересные» цены.

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Из новинок выставки — экскурсии по новостройкам. Желающие смогут посетить строительные площадки города и воочию увидетькак идет строительствооценить планировки и качество отделкисравнить варианты разных застройщиков и убедиться в правильности своего выбора.

На выставочной площадке также будет организована работа крупнейших банков, которые расскажут о новых программах ипотеки, помогут подобрать оптимальные условия кредитования для каждого.

Приятным сюрпризом для посетителей выставки станет розыгрыш призов, получить билет для участия в розыгрыше можно уже сейчас vsedoma.su

Не пропустите главное событие на строительном рынка Барнаула: 20−21 апреля «Выставка новостроек» в «Парке спорта», ул. Энтузиастов, 12в.

Подробности по телефону «Единого центра продаж недвижимости»: 8 (3852) 717−100.

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Справка

Единый центр продаж недвижимости создан членами «Союза риэлторов Барнаула и Алтая». По единому номеру телефона 8 (3852) 717−100 предоставляется полная информация о новостройках в Барнауле, Новосибирске и Республике Алтай. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек — бесплатная.

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*Организатор розыгрыша: «Единый центр продаж недвижимости». Срок проведения розыгрыша: 20 и 21 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте vsedoma.su и по телефону 8 (3852) 717−100