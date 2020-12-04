Охранная зона вокруг барнаульского аэропорта стала размером в 133 тыс. футбольных полей

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о семи охранных зонах, прилегающих к аэропорту имени Германа Титова. Площадь земель подпадающих под ограничения составила порядка 100 тыс. га, рассказали в пресс-службе кадастровой палаты по Алтайскому краю.

Новые ограничения

Заместитель директора Кадастровой палаты Алтайского края Игорь Штайнепрайс пояснил, что на территории Алтайского края, согласно информации ЕГРН, зарегистрировано более 23 тыс. зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора кадастровой палаты Алтайского края:

Количество таких зон с каждым годом увеличивается. Так, за 11 месяцев 2020 года поставлено на учет более одной тысячи ЗОУИТ.

В пресс-службе отметили, что согласно Земельному кодексу, существует около 30 видов зон с особыми условиями использования территории. В их числе:

район аэродрома

запретные зоны складов вооружений

охранные зоны природных парков , заповедников , исторических памятников,

заповедников исторических памятников, различного вида инженерные коммуникаций: линий электропередачи , газопроводов , вышек сотовой связи и пр.

Замдиректора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс. Анна Зайкова.

Земли особого назначения

ЗОУИТ предназначены как для охраны объекта, так и для защиты от него, в случае негативного воздействия на окружающую среду и человека. Такие объекты предполагают особые условия использования территории вокруг или вдоль них.

При этом, любая такая зона имеет свои границы, условия прохождения которых определяются законом. Как правило, границы ЗОУИТ шире границ охраняемых или защищаемых объектов.

В пресс-службе региональной кадастровой палаты рассказали, что в третьем квартале текущего года в ЕГРН были внесены сведения о семи охранных зонах аэропорта имени Германа Титова, расположенного в пригороде Барнаула.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора кадастровой палаты Алтайского края:

Площадь самой большой из них 950 кв. км., т. е. почти 0,6% площади Алтайского края. Для сравнения: на этой территории можно разместить 133 тыс. футбольных полей.

Площадь земель Алтайского края подпадающих под ограничения составила порядка 100 тыс. га. Пресс-служба кадастровой палаты по Алтайскому краю.

Установление ЗОУИТ на какой-либо территории предполагает особые правовые требования к использованию либо ограничения использования объектов движимого и недвижимого имущества. А также может определять условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данных зонах.

Например, у приаэродромных территорий существует семь типов ЗОУИТ. Все они различаются по жесткости мер ограничения для строительства.

В первой зоне , которая находится ближе всего к взлетным полосам , могут размещаться только обслуживающие аэропорт здания.

которая находится ближе всего к взлетным полосам могут размещаться только обслуживающие аэропорт здания. В 3 зоне действуют ограничения высоты объектов.

В 4 и 5 зонах нельзя размещать объекты , создающие помехи навигации самолетов или угрожающие безопасности полетов: радиостанции , устройства сжигания газов и другие взрывоопасные объекты.

создающие помехи навигации самолетов или угрожающие безопасности полетов: радиостанции устройства сжигания газов и другие взрывоопасные объекты. В 7 зоне не рекомендуется строить здания — уровень шума , выбросы вредных веществ и электромагнитные излучения в ней выше нормы.

«Достаточно часто встречаются случаи, когда собственники земельных участков не знают, что на их участок или его часть наложены ограничения в связи с отнесением земли к зоне с особыми условиями использования территории. Кроме того, покупатели земельных участков не всегда проверяют земельный участок на наличие таких ограничений», — отметил эксперт.

Схема. Анна Зайкова.

На таких землях могут запретить застройку, ограничить целевое использование земельного участка и хозяйственной деятельности на нем. Перечень ограничений зависит от видов, характеристик объектов или территорий, в отношении которых устанавливаются зоны.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора кадастровой палаты Алтайского края:

Например, в границах санитарно-защитных зон нельзя использовать земельные участки для жилого строительства, размещения образовательных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, а также для организации отдыха детей и ведения садоводства. В некоторых случаях законодательство предусматривает возможность возмещения убытков собственникам в случае ограничения прав или выкуп земельного участка, попавшего под ограничения.

Застройки не будет?

Начиная с продажи «золотого» квартала 2036, в среде барнаульского девелопмента не утихают разговоры о дефиците земли под комплексную застройку. Территорию, расположенную в районе аэропорта краевой столицы, всерьез рассматривали в качестве хорошего источника гектаров под жилье.

Земля. Поле. СС0

Появление новых охранных зон означает, что определенные участки использовать не получится. И они просто выпадут из потенциального земельного банка. Об острой необходимости сформировать базу наделов, подходящих для застройки, уже несколько лет не устают говорить девелоперы.