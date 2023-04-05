5 апреля
﻿
Недвижимость

Уютный домик, спрятанный в кустах сирени, продают за 29,9 млн рублей в Алтайском крае

Уютный коттедж, около которого растет сирень, продают за 29,9 млн рублей в Алтайском крае. Он находится в Первомайском районе, селе Фирсово, на улице Фирсова Слобода, 1. Объявление размещено на «Авито».

Уютный домик, спрятанный в кустах сирени, продают за 29,9 млн рублей в Алтайском крае
Уютный домик, спрятанный в кустах сирени, продают за 29,9 млн рублей в Алтайском крае
Авито

Дом весьма большой — его площадь составляет 166 км. в. Один «жилой квадрат» стоит здесь 180 тыс. рублей.

В коттедже три этажа. На первом этаже расположены просторный холл, гардеробная, кабинет и туалетная комната с душевой.

Второй этаж занимают практичная кухня с выходом на террасу и гостиная с камином. А на третьем расположены две спальни с балконом, и раздельным санузлом.

Цокольный этаж оборудовали под спортивный зал и кладовые. На каждый уровень ведет лестница из массива дуба.

«Дом наполнен воздухом и светом. Летом — естественная прохлада позволит отдохнуть после знойного городского дня. А зимой камин согреет своим теплом», — описывают владельцы дома.

На участке в 14,7 соток раскинулся большой фруктовый сад. Здесь же есть грядки с зеленью и клубникой. Сезонные овощи можно выращивать в теплице.

Также на участке построили бассейн, теплую баню из кедровых бревен, компактный гараж на два автомобиля и беседка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость