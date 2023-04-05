Уютный домик, спрятанный в кустах сирени, продают за 29,9 млн рублей в Алтайском крае

Дом весьма большой — его площадь составляет 166 км. в. Один «жилой квадрат» стоит здесь 180 тыс. рублей.
В коттедже три этажа. На первом этаже расположены просторный холл, гардеробная, кабинет и туалетная комната с душевой.
Второй этаж занимают практичная кухня с выходом на террасу и гостиная с камином. А на третьем расположены две спальни с балконом, и раздельным санузлом.
Цокольный этаж оборудовали под спортивный зал и кладовые. На каждый уровень ведет лестница из массива дуба.
«Дом наполнен воздухом и светом. Летом — естественная прохлада позволит отдохнуть после знойного городского дня. А зимой камин согреет своим теплом», — описывают владельцы дома.
На участке в 14,7 соток раскинулся большой фруктовый сад. Здесь же есть грядки с зеленью и клубникой. Сезонные овощи можно выращивать в теплице.
Также на участке построили бассейн, теплую баню из кедровых бревен, компактный гараж на два автомобиля и беседка.