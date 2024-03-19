Двухэтажный кирпичный дом продают в Барнауле за 13,4 млн рублей. Он находится по адресу ул. Черничная, 70.

Уютный светлый домик продают в Барнауле за 13,4 млн рублей.

Общая площадь дома 110 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 121 тыс. рублей.

Строительство дома осуществлялось с соблюдением всех строительных норм и правил. Использовались исключительно качественные строительные и отделочные материалы.

В доме проведен газ, установлены теплые полы. Дополнительно утеплена крыша и фундамент.

На первом этаже расположена уютная и светлая кухня-гостиная и одна комната. На втором этаже две просторные спальни, большой холл с выходом на застекленную лоджию.

Уютный светлый домик продают в Барнауле за 13,4 млн рублей. "Авито"

Санузлы на первом и втором этаже отделаны кафелем, установлена качественная сантехника. Во всех комнатах выполнен качественный и современный ремонт.

На участке расположена кедровая баня-бочка площадью 12 кв.м. с максимальной комплектацией.

Под баню залита большая бетонная плита с отдельной канализацией.

На участке растет газон, шесть плодоносящих яблонь, гортензии, пионы, очиток королевский, а также калина.

В шаговой доступности детский сад и новая школа.

Ранее сообщалось, что просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.

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