7 июля
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Недвижимость

Уютную четырешку модельера продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 7,3 млн рублей в Барнауле. Судя по интерьеру и стоящим манекенам, здесь жил модельер. Квартира находится на улице Энтузиастов, 31А.

Четырехкомнатная квартира модельера
Четырехкомнатная квартира модельера
Авито

Площадь четырешки составляет 93,3 кв. м. Цена одного квадратного метра - 78 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 11 этаже в кирпичном доме 1999 года постройки. Владелец отмечает, что здесь чистые подъезды, есть консьерж, ходят пассажирский и грузовой лифты. В квартире - хорошая шумоизоляция.

Комнаты в квартире изолированные. Они оформлены в бежевые тона и светлые тона, что придает им уюта. В гостиной стоит портновский манекен - возможно, владелец работает дизайнером или модельером.

В квартире есть просторный коридор, уютная гостиная, небольшая кухня, детская комната и светлая спальня. Владелец отмечает огромную лоджию. В нее можно войти из кухни, из спальни, из зала.

Рядом с домом расположены школа, детский сад, поликлиника, магазины и парк.

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