Уютную четырешку модельера продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки составляет 93,3 кв. м. Цена одного квадратного метра - 78 тыс. рублей.
Квартира находится на предпоследнем, 11 этаже в кирпичном доме 1999 года постройки. Владелец отмечает, что здесь чистые подъезды, есть консьерж, ходят пассажирский и грузовой лифты. В квартире - хорошая шумоизоляция.
Комнаты в квартире изолированные. Они оформлены в бежевые тона и светлые тона, что придает им уюта. В гостиной стоит портновский манекен - возможно, владелец работает дизайнером или модельером.
В квартире есть просторный коридор, уютная гостиная, небольшая кухня, детская комната и светлая спальня. Владелец отмечает огромную лоджию. В нее можно войти из кухни, из спальни, из зала.
Рядом с домом расположены школа, детский сад, поликлиника, магазины и парк.