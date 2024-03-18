Дачу в садоводстве «Обь1» продают за 1, млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Уютную дачу со встроенной верандой продают в Алтайском крае за 1,6 млн рублей.

Общая площадь домика составляет 30 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 53 тыс. рублей.

Двухэтажный домик сделан из бруса. Крыша покрыта черепицей.

Также есть хозблок с санузлом, раковина и кран с горячей водой.

Эна территории растут яблони, малина, клубника, жимолость, лилии, розы.

Однако зимой на даче не отдохнешь — вода и свет есть только в сезон (с мая по октябрь).

В шаговой доступности река Обь. На берегу можно рыбачить и загорать.

Ранее сообщалось, что поместье на берегу моря продают в Испании за 986 млн рублей.

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