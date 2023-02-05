5 февраля
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Недвижимость

Уютную двушку с ретро-интерьером продают за 4,3 млн рублей в Барнауле

Двушку с ретро-интерьером продают на ул. Островского, 10 в Барнауле. Ее стоимость — 82 534 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,3 млн рублей. Объявление появилось на «Авито».

Уютную двушку продают за 4,3 млн рублей на ул. Островского, 10 в Барнауле.
Уютную двушку продают за 4,3 млн рублей на ул. Островского, 10 в Барнауле.
"Авито".

Площадь квартиры — 52,1 кв. м. Она находится на восьмом этаже панельной девятиэтажки.

В двушке раздельный санузел. Ремонт — косметический. Окна выходят во двор. Есть остекленный балкон.

В гостиной стоят сервант, а также висят прелестные розовые шторы. На диване лежит плед с цветочным принтом.

В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, больницы, остановки общественного транспорта, школы и детские сады.

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