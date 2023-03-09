9 марта
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Недвижимость

Уютную и светлую квартиру без соседей продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру без соседей продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Взлетной ул., 13. Объявление размещено на «Авито».

Уютную и светлую квартиру без соседей продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Уютную и светлую квартиру без соседей продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 105 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему владельцу в 109 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из 13 в «квартале 2000». Владельцы считают квартал красивым и современным. Сама трешка расположена в кирпичном доме таким образом, чтобы вокруг нее нет соседей.

В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Сделали натяжные потолки и теплые полы с ламинатом и кафелем. Комнаты оформили в светлых тонах, обставили деревянным интерьером и украсили цветами.

Есть гостиная, объединенная с кухней, спальня взрослых и две детских. А также вместительная гардеробная, балкон и два санузла с ванной и душевой кабиной.

Во дворе дома расположены детская площадка, детский сад и школа с бассейном. Кроме того рядом находится множество продуктовых магазинов, кафе и баров, аптек и торговых центров.

Ранее двушку с панорамными окнами продают за 6,6 млн рублей.

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