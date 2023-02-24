Барнаул, как на ладони. Уютную двушку с панорамными окнами продают за 6,6 млн рублей в краевой столице

Двухкомнатную квартиру на высоком этаже с панорамными окнами продают за 6,6 млн рублей в Барнауле. Отсюда город — как на ладони. Квартира находится на улице Гущина, 150/3. Объявление размещено на «Авито».

Уютную двушку с панорамными окнами продают за 6,6 млн рублей в краевой столице

Площадь панорамной двушки — 52 кв. м. Один квадратный метр стоит 127 тыс. рублей. Квартира находится на последнем, 25 этаже в монолитно-кирпичном доме.

Главная изюминка квартиры — это огромное панорамное окно в 7,5 м, которое тянется во всю стену кухни-гостиной. Отсюда виден весь Барнаул до Новоалтайска и Санниково.

В кухне поставили современный гарнитур с двумя холодильниками, посудомоечной машиной, духовым шкафом. В гостиной установили смарт-телевизор и домашний кинотеатр.

В спальню купили итальянский спальный гарнитур с матрасами. Кроме того в доме есть кладовка со стеллажами, которую можно переделать под гардеробную.

В шаговой доступности находятся школа, детский сад, больницы и детские площадки. Также рядом расположены продуктовые магазины, «Красное&Белое» и торговый центр «Универсам».