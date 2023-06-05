Уютную трешку напротив правительства Алтайского края продают за 11,7 млн рублей в Барнауле

Уютную трехкомнатную квартиру продают в самом центре Барнаула за 11,7 млн рублей. Она находится на проспекте Ленина, 56.

Трешка поражает размерами - ее площадь составляет 119 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" тоже удивляет - 98 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из пяти в кирпичном доме. Владельцы отмечают большой тихий двор, в котором всегда есть место для парковки автомобиля.

В квартире сделали дорогой качественный ремонт. Пол выложили паркетом и кафелем. Высота потолков - 3,2 м. Комнаты оформили в светлых тонах и обставили винтажной деревянной мебелью.

В квартире есть три большие жилые комнаты по 32, 18 и 23 кв. м. В самой большой обустроили гостиную со столовой зоной. В двух других - спальню хозяев и детскую комнату.

При желании в квартире можно сделать еще одну жилую комнату или, наоборот, объединить несколько.

Рядом с домом буквально через дорогу находятся краевые вузы, правительство Алтайского края, театр драмы им. Шукшина. А также множество ресторанов, кафе и магазинов.