5 июня
﻿
Недвижимость

Уютную трешку напротив правительства Алтайского края продают за 11,7 млн рублей в Барнауле

Уютную трехкомнатную квартиру продают в самом центре Барнаула за 11,7 млн рублей. Она находится на проспекте Ленина, 56.

Уютную трешку напротив правительства Алтайского края продают за 11,7 млн рублей в Барнауле
Уютную трешку напротив правительства Алтайского края продают за 11,7 млн рублей в Барнауле
Авито

Трешка поражает размерами - ее площадь составляет 119 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" тоже удивляет - 98 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из пяти в кирпичном доме. Владельцы отмечают большой тихий двор, в котором всегда есть место для парковки автомобиля.

В квартире сделали дорогой качественный ремонт. Пол выложили паркетом и кафелем. Высота потолков - 3,2 м. Комнаты оформили в светлых тонах и обставили винтажной деревянной мебелью.

В квартире есть три большие жилые комнаты по 32, 18 и 23 кв. м. В самой большой обустроили гостиную со столовой зоной. В двух других - спальню хозяев и детскую комнату.

При желании в квартире можно сделать еще одну жилую комнату или, наоборот, объединить несколько.

Рядом с домом буквально через дорогу находятся краевые вузы, правительство Алтайского края, театр драмы им. Шукшина. А также множество ресторанов, кафе и магазинов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость