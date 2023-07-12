Уютную трешку в одном из лучших спальных районов продают за 10,9 млн рублей в Барнауле

Площадь уютной трешки составляет 95 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" стоит здесь 114 тыс. рублей.
Квартира находится на втором этаже из 16 в ЖК "Невский". Дом - кирпичный, 2017 года постройки. Жильцы отмечают, что подъезды чистые, на первом этаже есть помещение для хранения велосипедов и колясок.
В квартире сделали качественный дорогой ремонт. Комнаты оформили в светлых бежевых цветах и дополнили интерьер мягкой мебелью и декором. Это придает квартире уюта.
В трешке объединили кухню с гостиной и совместили с лоджией. Благодаря этому, увеличили помещение. Санузел и ванная комната раздельные, выложены керамогранитом. Балкон и лоджия утеплены.
Рядом с домом расположены ТЦ "Огни", "Весна". Также вблизи находится парк развлечений "Лесная сказка" и зоопарк.