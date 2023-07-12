Уютную трешку в одном из лучших спальных районов продают за 10,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру продают в одном из лучших спальных районов в Барнауле за 10,9 млн рублей. Она находится на улице Антона Петрова, 221Г/3.

Уютную трешку в одном из лучших спальных районов продают за 10,9 млн рублей

Площадь уютной трешки составляет 95 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" стоит здесь 114 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из 16 в ЖК "Невский". Дом - кирпичный, 2017 года постройки. Жильцы отмечают, что подъезды чистые, на первом этаже есть помещение для хранения велосипедов и колясок.

В квартире сделали качественный дорогой ремонт. Комнаты оформили в светлых бежевых цветах и дополнили интерьер мягкой мебелью и декором. Это придает квартире уюта.

В трешке объединили кухню с гостиной и совместили с лоджией. Благодаря этому, увеличили помещение. Санузел и ванная комната раздельные, выложены керамогранитом. Балкон и лоджия утеплены.

Рядом с домом расположены ТЦ "Огни", "Весна". Также вблизи находится парк развлечений "Лесная сказка" и зоопарк.