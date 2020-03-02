Узнай всё про ипотеку от 1%

«Ипотечная суббота»: купи квартиру выгодно!

28 марта по адресу пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж, с 10.00 до 16.00 в офисе агентства «VS-Недвижимость» — единственного официального представителя ООО ИСК «ВИРА-Строй» в Барнауле — пройдет «Ипотечная суббота» совместно с ПАО «Сбербанк».

Оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в ЖК «Матрешки»!

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Действует гибкая система скидок от застройщика!

Пожалуй, лучшее на сегодня предложение по новостройкам — ипотека от 1%. Эксклюзивные условия на квартиры ЖК «Матрешки» совместно с ПАО «Сбербанк».

У клиента имеется выбор: ипотека по ставке всего 1% годовых, которая будет действовать только на период строительства, до ввода новостройки в эксплуатацию (далее ставка будет повышена до стандартного уровня), либо ипотека по сниженной ставке от 3,6% годовых на весь период пользования кредитом. Первоначальный взнос от 20% (по программе с господдержкой) стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 млн руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1.01.18 до 31.12.22 родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ.

Подписанное соглашение предусматривает особые условия и для всех остальных покупателей: можно снизить процентную ставку на 4 пункта до ввода дома в эксплуатацию или на 1,4 пункта на весь срок кредитования. Таким образом, для всех остальных покупателей ставка составит 5,3% до ввода дома в эксплуатацию или 7,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок кредита — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 млн руб. Валюта — рубли РФ.

Все консультации бесплатны, услуги по подбору и бронированию новостроек — также бесплатны. Вы можете приехать всей семьей в выходной день с 10.00 до 16.00 и в спокойной обстановке выбрать интересующую вас квартиру, подобрать оптимальную кредитную программу.

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Специалисты отдела продаж застройщика и менеджеры ПАО «Сбербанк» подберут вам оптимальные варианты покупки жилья, ответят на все интересующие вопросы, включая применение материнского капитала.

Суббота, 28 марта, с 10.00 до 16.00 в офисе агентства «VS-Недвижимость», пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

Узнать больше про «Ипотечную субботу» можно по телефону 22−39−19