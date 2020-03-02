Узнай всё про ипотеку от 1%

28 марта по адресу пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж, с 10.00 до 16.00 в офисе агентства «VS-Недвижимость» — единственного официального представителя ООО ИСК «ВИРА-Строй» в Барнауле — пройдет «Ипотечная суббота» совместно с ПАО «Сбербанк».
Оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в ЖК «Матрешки»!
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Пожалуй, лучшее на сегодня предложение по новостройкам — ипотека от 1%. Эксклюзивные условия на квартиры ЖК «Матрешки» совместно с ПАО «Сбербанк».
У клиента имеется выбор: ипотека по ставке всего 1% годовых, которая будет действовать только на период строительства, до ввода новостройки в эксплуатацию (далее ставка будет повышена до стандартного уровня), либо ипотека по сниженной ставке от 3,6% годовых на весь период пользования кредитом. Первоначальный взнос от 20% (по программе с господдержкой) стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 млн руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1.01.18
Подписанное соглашение предусматривает особые условия и для всех остальных покупателей: можно снизить процентную ставку на 4 пункта до ввода дома в эксплуатацию или на 1,4 пункта на весь срок кредитования. Таким образом, для всех остальных покупателей ставка составит 5,3% до ввода дома в эксплуатацию или 7,9% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос — от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный срок кредита — 360 мес. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 млн руб. Валюта — рубли РФ.
Все консультации бесплатны, услуги по подбору и бронированию новостроек — также бесплатны. Вы можете приехать всей семьей в выходной день с 10.00 до 16.00 и в спокойной обстановке выбрать интересующую вас квартиру, подобрать оптимальную кредитную программу.
- Подробная БЕСПЛАТНАЯ консультация по эксклюзивному предложению: ипотека от 1%
- Подбор вариантов различных планировочных решений
- Возможность тут же забронировать квартиру
- Поехать на экскурсию в жилой комплекс «Матрешки»
- Подать заявку на оформление ипотеки
Специалисты отдела продаж застройщика и менеджеры ПАО «Сбербанк» подберут вам оптимальные варианты покупки жилья, ответят на все интересующие вопросы, включая применение материнского капитала.
Суббота, 28 марта, с 10.00 до 16.00 в офисе агентства «VS-Недвижимость», пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж
Узнать больше про «Ипотечную субботу» можно по телефону 22−39−19
В рамках программы кредитования ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у ООО «ИСК «ВИРА-Строй» (ЖК «Матрешки») по ставке от 1% годовых, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях (страхование обязательно при выдаче кредита). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 2% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 5% годовых на оставшийся срок действия жилищного кредита при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 6% годовых на оставшийся срок действия кредита при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальный срок кредита — 12 мес. Максимальный — 360 мес. Первоначальный взнос — от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 млн руб. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. включительно родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Условия действительны