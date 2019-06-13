В Алтайском крае дешевле всего в России купить дом у воды

Алтайский край занял первое место по доступности недвижимости у воды, сообщают эксперты Avito . За год цена упала на 1,7% и в среднем составила чуть больше 2 млн рублей. Самый дорогой объект в России находится в Крыму и стоит более 11 млн рублей

Дешевле, чем в других регионах, жилье у воды стоит в Алтайском крае — 2 393 928 рублей, говорят аналитики рынка.

Также до 3 млн рублей стоимость не доходит в Кемеровской, Владимирской и Омской областях.

За год спрос на недвижимость у воды вырос на 38%, предложение — на 13%. В целом жилье у воды подорожало на 2,1% - до 5,1 млн рублей.

Снизились цены в 10 из 22 рассматриваемых регионов. Значительнее всего — в Иркутской области (-9,1% до 4 436 769 рублей).

Дороже всего недвижимость у воды продается в Крыму, Московской, Ленинградской, Калининградской областях, а также Краснодарском крае.