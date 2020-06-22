В Алтайском крае дети помогают строить детский сад

На время летних каникул на строительство детского сада трудоустроили 12 мальчишек в Топчихинском районе.
Подростки занимаются подсобными работами — помогают строителям, разравнивают глину, подносят кирпичи.
«Трудоустройство мы планировали с учетом мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Старшеклассников принимали на работу только с письменного согласия родителей. Работодатель при организации и проведении работ руководствуется нормативными документами, соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания», — пояснили в центре занятости населения района.
Выпускник девятого класса отметил, что «работа несложная, да и сидеть дома без дела скучно».
«А так день проходит быстрее, да и деньги никогда лишними не будут», — добавил школьник.
Его товарищ отметил, что ребята работают четыре часа в день, так что есть время и отдохнуть за лето, и набраться сил к новому учебному году.