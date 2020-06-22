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Недвижимость

В Алтайском крае дети помогают строить детский сад

В одном из сел Алтайском края в настоящее время достраивают детский сад, сообщает официальный сайт региона. Не без помощи ребят.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

На время летних каникул на строительство детского сада трудоустроили 12 мальчишек в Топчихинском районе.

Подростки занимаются подсобными работами — помогают строителям, разравнивают глину, подносят кирпичи.

«Трудоустройство мы планировали с учетом мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Старшеклассников принимали на работу только с письменного согласия родителей. Работодатель при организации и проведении работ руководствуется нормативными документами, соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания», — пояснили в центре занятости населения района.

Выпускник девятого класса отметил, что «работа несложная, да и сидеть дома без дела скучно».

«А так день проходит быстрее, да и деньги никогда лишними не будут», — добавил школьник.

Его товарищ отметил, что ребята работают четыре часа в день, так что есть время и отдохнуть за лето, и набраться сил к новому учебному году.

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