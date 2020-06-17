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Недвижимость

В Алтайском крае массово распродают офисы

В Алтайском крае массово выставляют на торги и сдают в аренду нежилые помещения, которые находятся в муниципальной собственности, сообщает «Алтайский портал недвижимости». В базе сайта torgi.gov.ru появилось порядка 150 подобных предложений.

Карантин. Офис.
Карантин. Офис.
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Предположительно, это может быть связано с ограничениями из-за коронавируса, после чего многие бизнесмены покинули арендуемые офисы навсегда.

Среди вакантных площадей 90% находятся в Барнауле. Их сдает в аренду комитет по управлению муниципальной собственностью. Чаще всего они расположены в многоквартирных домах.

Ежемесячная арендная плата варьируется от 27 до 365 рублей за квадрат.

В условиях торгов указано, что объекты подходят для размещения магазинов, кафе, салонов красоты, различных мастерских, ломбардов, фотостудий, ателье, химчисток и других компаний.

Подобные помещения распродают в Заринске, Змеиногорске и районах края. В Рубцовске предлагается сразу несколько торговых объектов.

Еще одну партию коммерческого недвижимого имущества муниципалитеты разыграют на аукционах с целью передачи в собственность. Площадь варьируется от 16,7 до 830 кв. м, стоимость от 87 тыс. до 8 млн рублей.

Больше всего из них находятся в Барнауле и Бийске, но есть вакантные объекты и в районах.

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