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Недвижимость

В Алтайском крае могут досрочно завершить программу расселения аварийного жилья

Переселение из аварийных домов в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет с опережением графика, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Ивана Гилев. Он сделал это на заседании краевого правительства о проблемах расселения, сообщает барнаульская мэрия.

Аварийное жилье в Барнауле.
Аварийное жилье в Барнауле.
vk.com/civilpatrol.

Так расселение, рассчитанное до 2025 года, планируют завершить до конца 2023 года. Всего будут переселены свыше 5 тыс. человек из 267 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Как отметил Иван Гилев, работа по выявлению и признанию домов аварийными не заканчивается. После 1 января 2017 года ветхими признали дома 6,5 тыс. человек. По словам министра, быстрое завершение программы поможет заняться расселением этого аварийного жилья.

Вячеслав Франк сообщил, что в Барнауле в рамках федеральной программы необходимо расселить более 4 тыс. человек из 156 домов. Общий объем средств за весь период составит 3,5 млрд рублей.

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