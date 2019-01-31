В Алтайском крае может остановиться финансирование нескольких десятков новостроек

Алтайские строители пытаются договориться с банками, чтобы не допустить коллапса рынка новостроек после 1 июля 2019 года — со вступлением в силу поправок в закон о долевом строительстве. В зоне риска находятся 74 многоэтажки, выяснилось на рабочем совещании Союза строителей Алтайского края и краевой Инспекцией строительного и жилищного надзора. Об этом пишет сайт stroi-altai.ru .

Что произошло?

Напомним, в декабре 2018 года правительство РФ внезапно поправило обновленный закон о защите дольщиков — с 1 июля 2019 года эскроу-счета нужно открывать всем компаниям. Изначально же планировалось, что они понадобятся только тем, кто получил разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

Особенность этих счетов в том, что дольщики будут перечислять деньги за квартиры, а застройщик получит их только после окончания работ. На строительство можно взять кредит. Чтобы отложить обращения в банки, российские застройщики, постарались получить в первом полугодии 2018 году как можно больше разрешений.

Что это значит для алтайских строителей?

Ожидается, что в Алтайском крае придется кредитовать до 74 новостроек стоимостью 36−39 млрд рублей, привела данные заместитель руководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Ольга Дерявская. Именно столько разрешений на строительство многоэтажек сейчас выдано.

Из-за поправок девелоперам как минимум придется пересматривать экономику проектов, которая была рассчитана на классическую работу с дольщиками, а не на банковские кредиты.

Но острее стоит вопрос: дадут банки кредиты или нет. Для проектного финансирования требуется залог участка застройки, имущественных прав на строящиеся площади, акций компании застройщика. Пока идет переходный период сроки рассмотрения пакета документов варьируются от 3 до 6 месяцев. Процентная ставка — от 4,5−12,5%. Ее будут определять для каждого отдельного проекта и зависеть от объема привлеченных средств.

По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, возможности для финансирования у банков есть, но желания работать с некоторыми застройщиками не будет. Банкиры подтвердили эти опасения. Главная рекомендация для застройщиков — не затягивать обращение в банки, и до 1 июля заключить максимальное количество ДДУ.

Лишившись возможности пользоваться деньгами дольщиков и не получив кредит в банке, застройщики могут не справиться с начатыми проектами.

Для каких новостроек не нужно открывать эксроу-счета?

Основными критериями для строящихся проектов, которые застройщики смогут продавать без перехода на эскроу-счета, станут степень готовности дома и количество договоров долевого участия. Чем выше готовность и больше дольщиков, тем больше шансов остаться на старой схеме. На региональном уровне решение будет принимать Инспекция строительного и жилищного надзора.