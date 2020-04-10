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Недвижимость

В Алтайском крае на торги массово выставляют недвижимость ипотечных должников

В первую неделю апреля на официальном сайте торгов разместили десятки объектов должников Алтайского края, пишет «Алтайский портал недвижимости». Среди них квартиры, дома, земельные участки, автомобили.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

В списке лотов оказалось сразу 18 жилых объектов. Это квартиры, дома, комнаты или доли в них. Еще два земельных участка, два погреба, гараж, 28 единиц автомобилей и спецтехники.

Большая часть недвижимости расположена в Барнауле (15 помещений), по одному в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Михайловском, Тюменцевском, Первомайском, Кытмановском районах. В 16 случаях у лотов есть ипотека и запрет на регистрационные действия.

Целые квартиры в основном небольшие и продаются за 0,6−2,6 млн рублей, в зависимости от месторасположения. Среди них есть и элитная в Барнауле на Змеиногорском тракте. Ее площадь составляет 113 кв. м., а стоимость — 6,16 млн рублей. Доли в жилых помещениях и дома можно выкупить за 100−900 тыс. рублей.

Реализация имущества проводится в соответствии с законами «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

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