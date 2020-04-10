В Алтайском крае на торги массово выставляют недвижимость ипотечных должников

В списке лотов оказалось сразу 18 жилых объектов. Это квартиры, дома, комнаты или доли в них. Еще два земельных участка, два погреба, гараж, 28 единиц автомобилей и спецтехники.

Большая часть недвижимости расположена в Барнауле (15 помещений), по одному в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Михайловском, Тюменцевском, Первомайском, Кытмановском районах. В 16 случаях у лотов есть ипотека и запрет на регистрационные действия.

Целые квартиры в основном небольшие и продаются за 0,6−2,6 млн рублей, в зависимости от месторасположения. Среди них есть и элитная в Барнауле на Змеиногорском тракте. Ее площадь составляет 113 кв. м., а стоимость — 6,16 млн рублей. Доли в жилых помещениях и дома можно выкупить за 100−900 тыс. рублей.

Реализация имущества проводится в соответствии с законами «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке (залоге недвижимости)».