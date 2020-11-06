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Недвижимость

В Алтайском крае наметился резкий рост ипотеки на вторичное жилье

По итогам сентября в Барнауле и Алтайском крае наметился рост ипотечного кредитования в сегменте вторичного жилья и падение на рынке новостроек, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на данные Дом.рф.

Жилье. Недвижимость.
Жилье. Недвижимость.
Михаил Хаустов

Всего за сентябрь в регионе выдали 3 263 ипотечных кредитов. В совокупности это 5,7 млрд рублей, что на 93% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 22% больше августа 2020.

На вторичном рынке в сентябре выдали 2 399 ипотек на 3,945 млрд рублей. Рост числа ипотек составил 64%, а в денежном варианте — 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя ставка при этом достигает 8,03% годовых.

На первичном рынке в сентябре банки оформили в Алтайском крае 864 ипотеки на новостройки на общую сумму 1,781 млрд рублей. По сравнению с сентябрем 2019 года, число кредитов выросло в два раза, денежный объем — в 2,5 раза.

В этом сегменте средняя ставка на начало октября составила 5,89% годовых.

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