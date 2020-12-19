В Алтайском крае продают большую усадьбу с отдельным детским домиком

В Белокурихе выставили на продажу необычную усадьбу, на которой расположен отдельный жилой детский домик. Судя по фото, он выполнен из камня и имеет два уровня, пишет Алтайский портал недвижимости.

Как сообщает автор в объявлении на Авито, в большом подвале расположился омшаник (место для зимовки пчел), а на втором — мансардном этаже комната для отдыха и игр ребенка. При этом у детского дома есть свой открытый балкон и отдельный вход.

На участке, площадь которого составляет 38 соток, имеется гараж с ямой на два автомобиля, банный комплекс в 55 кв. м с теплым полом и камином, мастерская в 100 кв. м, которую можно использовать под гостевой дом, беседка с мангалом, бассейн с габаритами 6Х6Х1 метр.

Есть также качели, фонтаны (питьевой и декоративный в центре бассейна), малые архитектурные формы. На участке растет множество деревьев, включая сливы и абрикосы.

Основной коттедж занимает 208 кв. м, на которых расположились кухня-столовая, раздельный санузел, четыре спальни, кабинет, гостиная с камином, большой коридор и оранжерея. Под всем домом есть эксплуатируемый подвал, в котором оборудована котельная и овощехранилище.

Усадьба находится на ул. Садовой, 1 — в частном секторе неподалеку от центра города. Рядом — остановка, магазин, детская площадка, озеро. Центральный водопровод, электричество, интернет, охранная сигнализация, видеонаблюдение.

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