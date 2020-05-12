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Недвижимость

В Алтайском крае чиновники продают бомбоубежище

В Бийске на торги выставили муниципальное бомбоубежище, но укрыться в нем не получится. Здание аварийное, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

На торги вставили объект, который включает несколько зданий. Помимо бомбоубежища площадью 93 кв.м., также продается земельный участок и гараж. Оба здания аварийные.

По данным ЕГРН, там же есть еще одно нежилое двухэтажное здание и многоквартирный жилой дом из кирпича, построенный еще в 1894 году, и в 1905 признанный памятником архитектуры регионального значения. Он известен, как дом Бильмана.

Дом Бильмана в Бийске.
Дом Бильмана в Бийске.
altayrealt.ru

Объекты находятся в муниципальной собственности и их продажей занимается профильный комитет мэрии.

Стартовая цена на торгах составляет 524 тысяч рублей.

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