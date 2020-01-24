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Недвижимость

В Алтайском крае продают элитную гостиницу с куполом и шпилем

В центре Рубцовска на продажу выставили элитную 8-этажную гостиницу. Здание не достроено, но с будущим владельцем уже готов сотрудничать подрядчик, пишет «Алтайский портал недвижимости». Объект продают за 85 млн рублей.

В Рубцовске продают восьмиэтажную гостиницу.
В Рубцовске продают восьмиэтажную гостиницу.
altayrealt.ru

Здание украшают необычные окна на последнем этаже, а венчает высотку купол и шпиль. На последнем этаже по проекту должен быть ресторан с видом на Рубцовск уровне, игровой комплекс и конференц-зал.

В Рубцовске продают восьмиэтажную гостиницу.
В Рубцовске продают восьмиэтажную гостиницу.
altayrealt.ru

В номерном фонде предусмотрено 120 мест.

Земля находится в аренде, но ее можно выкупить, так как есть свидетельство о праве собственности на гостиничный комплекс. Сам участок занимает 8,2 тыс. квадратов.

«Город нуждается в гостинице такого уровня, и она имеет большую перспективу коммерческой деятельности», — сообщает автор объявления.

Строительные работы, которые нужны зданию, оценивают по смете в 21 450 000 рублей, включая материалы и благоустройство территории.

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