В Алтайском крае продают элитную гостиницу с куполом и шпилем

Здание украшают необычные окна на последнем этаже, а венчает высотку купол и шпиль. На последнем этаже по проекту должен быть ресторан с видом на Рубцовск уровне, игровой комплекс и конференц-зал.
В номерном фонде предусмотрено 120 мест.
Земля находится в аренде, но ее можно выкупить, так как есть свидетельство о праве собственности на гостиничный комплекс. Сам участок занимает 8,2 тыс. квадратов.
«Город нуждается в гостинице такого уровня, и она имеет большую перспективу коммерческой деятельности», — сообщает автор объявления.
Строительные работы, которые нужны зданию, оценивают по смете в 21 450 000 рублей, включая материалы и благоустройство территории.