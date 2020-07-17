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Недвижимость

В Алтайском крае продают землю с золотой жилой

Территорию с золотодобывающим прииском выставили на продажу в одном из предгорных районах Алтайского края, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок с золотым месторождением выставили на продажу.
Участок с золотым месторождением выставили на продажу.
altayrealt.ru / Avito

Площадь прииска превышает 12 гектаров и состоит из четырех смежных земельных участков.

Запасы месторождения составляют 307,4 кг россыпного и от 10 000 кг грунтового золота, сообщает собственник со ссылкой на данные геологоразведки «ЗапСибГеология».

«Мощность торфов колеблется от 1,35 до 7,8 метров, песков от 0,4 до 0,8 метров, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу от крупного, хорошо окатанного, до мелкого», — указывает продавец.

По результатам разработок соседних участков и месторождений попадались самородки весом до 1 498 граммов.

Участок продается за 28 млн рублей.

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