В Алтайском крае снижаются ставки по ипотеке

В феврале 2020 года в Барнауле снова снизились ставки по ипотеке. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», ожидается дальнейшее падение процентов.

Ставки по ипотеке пошли вниз.

В феврале восемь кредиторов оставили ставки неизменными, еще девять снизили по ряду ипотечных программ.

Некоторые банки смягчили условия для заемщиков среди категории военных. Также сразу несколько банков сократили ставки для приобретения или строительства домов, в связи с государственными проектами, направленными на поддержку и развитие «малоэтажки». Некоторые кредиторы предложили прочие временные акции со сниженными ставками.

В данный момент ведущие банки предлагают жителям Алтайского края около 120 программ с разными условиями кредитования. Минимальная ставка составляет 2,7% (сельская ипотека от Россельхозбанка), максимальная — 12,75% (ипотека на готовый коттедж от Райфайзенбанка).

Ожидается дальнейшее снижение процентов, из-за снижения ключевой ставки Центробанка, которая опустилась до рекордных 6%.