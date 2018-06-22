В Алтайском крае стали больше строить жилья

В Алтайском крае в январе-мае 2018 года построили 4 622 квартиры общей площадью 299,9 тыс. кв. м. Это в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
За 5 месяцев 2018 года в Алтайском крае индивидуальные застройщики построили больше 128 тыс. кв. м жилых домов (42,8% от общего ввода по краю). Это в 2 раза больше показателей такого же периода 2017 года.
В сравнении с январем-маем 2017 года увеличение ввода жилья отметили в 34 муниципальных районах и 7 городских округах края. Наибольший объем введенного жилья в Барнауле. Там за 5 месяцев построили 212,4 тыс. кв. м, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Кроме того, сохраняется положительная динамика ипотечного кредитования. По данным на 1 мая 2018 года выдали 7,3 тыс. ипотечных кредитов на 9,8 млрд рублей. Это в 1,9 раза больше, чем в январе-апреле 2017 года.
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