В Алтайском крае упали цены на землю промышленного назначения

Аналитики « Avito Недвижимость » подсчитали, как изменились цены на землю промышленного и сельхозназначения, а также на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В Алтайском крае больше всего упали цены на промземлю.

Стоимость земельных участков промышленного назначения за год снизилась на 18% до 50 тысяч рублей за сотку. В среднем по России стоимость таких участков составила 90 909 рублей за сотку.

Стоимость земли под индивидуальное жилищное строительство в среднем снизилась на 5% за год. Алтайский край оказался на седьмом месте в рейтинге регионов по доступности такого рода земли. В среднем это 30 400 рублей за сотку.

Первое место в рейтинге по доступности сельхозземель делят Алтайский край и Кемеровская область, где земельные участки сельхозназначения стоят в среднем 10 тысяч рублей за сотку.